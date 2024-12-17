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Xiaomi Civi 5 Pro ждут весной на процессоре Snapdragon 8s Elite
Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro в Китае будет стоить примерно 3000 юаней

Ожидается, что компания Xiaomi скоро выпустит смартфон Civi 5 Pro в Китае. Относительно аппарата было уже немало утечек данных. Очередная назвала возможную стоимость, а также некоторые ключевые характеристики.

Пару дней назад сообщалось, что Xiaomi Civi 5 Pro и Redmi K80 Ultra могут получить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. На прошлой неделе в утечках появились основные характеристики Civi 5 Pro. Были упомянуты процессор Snapdragon 8s Elite, аккумулятор 5000 мА•ч и многое другое. Теперь сведениями поделился инсайдер Smart Pikachu. Ожидается, что китайский бренд представит Civi 5 Pro со стеклянным корпусом и металлической рамкой. Подобно Civi 4 Pro, Civi 5 Pro может иметь круглый модуль камеры в верхнем левом углу, где разместят портретный телеобъектив.

Кроме того, спереди будут две камеры, как и у предшественника. Xiaomi выпустит Civi 5 Pro по цене около 3000 юаней. Возможно, это будет первый аппарат на Snapdragon 8s Elite.

Ожидается, что смартфон выйдет с тонким корпусом и несколькими цветовыми вариантами. Компания, вероятно, продолжит использовать оптимизацию Leica для камер.

Xiaomi представила Civi 4 Pro в марте 2024 года. Можно предположить, что его преемник выйдет в аналогичные сроки.

#смартфоны #xiaomi
Источник: gizmochina.com
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