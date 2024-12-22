Toyota bZ4X может скоро быть переименован

Toyota не особо приветствует алфавитно-цифровые названия — по крайней мере, не на уровне немецких автопроизводителей. И всё же она решила назвать свой электромобиль (BEV) bZ4X. Однако, похоже, это скоро изменится. Согласно последней информации, японская компания собирается отказаться от названия bZ4X. Этот шаг предполагает ребрендинг единственного предложения Toyota в сегменте BEV в Северной Америке.

Об этом сообщило издание Motor Illustrated, ссылаясь на Патрика Райана, регионального директора Toyota Canada Inc. в Квебеке и Атлантической Канаде. Райан якобы заявил местной прессе, что Toyota «готовится» изменить название bZ4X. Это может запутать ситуацию, учитывая, что изменения для модельного ряда 2025 года уже были анонсированы для Северной Америки.

Название Toyota bZ4X представляет собой аббревиатуру. Часть bZ означает Beyond Zero («За гранью нуля») — концепцию Toyota, направленную на достижение углеродной нейтральности через её продукцию, услуги и операции. Цифра 4 указывает на размер автомобиля в предполагаемой линейке BEV, а X обозначает, что это кроссовер.

В отчёте не было раскрыто, каким будет новое название для bZ4X. Можно предположить, что Toyota вернётся к своей привычной системе наименований, подобно тому, как Subaru назвала своего механического двойника Solterra. Возникает вопрос: отразится ли этот ребрендинг на премиальной версии модели, Lexus RZ? Учитывая, что он останется на рынке дольше, такое развитие событий вполне возможно.

Смена названия bZ4X от Toyota привлечёт внимание, но улучшит ли это продажи? В отчёте не упоминается никаких других изменений. Электрический кроссовер не является лидером в своём классе, что привлекает только самых преданных поклонников Toyota. Это, в свою очередь, приводит к скромным показателям продаж. Очевидно, что автопроизводителю нужно сделать больше, чем просто сменить название, чтобы привлечь новых покупателей.

Если эта информация подтвердится, мы узнаем больше о предстоящих изменениях и улучшениях в следующем году, если они вообще будут. Поскольку Toyota уже готовится к выпуску моделей 2025 года и представлению новой комплектации Nightshade, вероятнее всего, официальное подтверждение прозвучит в следующем году для модельного ряда 2026 года.