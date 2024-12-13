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Компактный электрический внедорожник Toyota Urban Cruiser не доберётся до США
Названы некоторые характеристики Toyota Urban Cruiser

Рынок электромобилей в США сосредоточен в основном на небольших и средних кроссоверах. Можно назвать Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya, Ford Mustang Mach-E и многие другие. В Европе рынок быстро заполняется субкомпактными моделями вроде Jeep Avenger и Ford Puma Gen-E. Toyota вступает в борьбу с новым автомобилем Urban Cruiser EV. У этой модели есть несколько особенностей, которые могут дать ей небольшое преимущество в сегменте. Однако американские покупатели её не получат.

Длина автомобиля составляет 428 см, что на 8,4 см меньше, чем у Toyota Corolla хэтчбек. Он также на 1 см шире (180,1 см) и на 16,5 см выше (164,6 см), чем эта Corolla. По высоте и ширине ближе к нему будет Corolla Cross, которая шире на 2,5 см и выше на 0,8 см. Urban Cruiser имеет клиренс, характерный для кроссоверов, — 18 см, на 2,5 см меньше, чем у Corolla Cross.

Urban Cruiser — это яркая и массивная маленькая машина. У неё заметная пластиковая отделка, как у всех внедорожников и кроссоверов, а также сильно выпуклые крылья. Ручки задних дверей спрятаны на C-образной стойке, чтобы сделать Toyota более похожей на двухдверный автомобиль. Покупатели могут выбрать либо один цвет для всего автомобиля, либо контрастную чёрную крышу. Легкосплавные диски диаметром 18 или 19 дюймов идут в стандартной комплектации с гладкими аэродинамическими колпаками.

Квадратные воздуховоды украшают косой приборный щиток. Сам приборный щиток низкий и неглубокий под вертикальным лобовым стеклом, а двери продолжают геометрические мотивы, задаваемые приборной панелью. На приборной панели размещены два соединенных экрана, что является современным трендом, с инструментами на 10,25-дюймовом экране и информационно-развлекательной системой на 10,1-дюймовом дисплее. Urban Cruiser вмещает пять человек, а задние сиденья с разделением 40/20/40 могут скользить вперед и назад, предоставляя больше места либо для пассажиров, либо для груза.

Urban Cruiser является версией Toyota на основе Suzuki E Vitara. Отличия между ними — это передняя и задняя части, с характерным «молотообразным» дизайном у Toyota, который также встречается на Prius и других моделях, а также уникальные красные задние фонари.

В электромобилях такого размера, как в Европе, так и в США, не хватает полного привода. Даже у Jeep Avenger нет доступного полного привода в электрической версии. Учитывая быстро растущий спрос на полный привод, а также несколько способов, которыми электрические силовые установки упрощают задачу (не нужно искать место для карданного вала или разрабатывать уникальную трансмиссию), отсутствие этой функции выглядит ещё более странным. Toyota (и Suzuki) заполняют этот пробел с помощью Urban Cruiser. Топовая модель оснащена самой большой батареей и парой двигателей. С передней стороны установлен двигатель мощностью 172 л.с., а с задней — мощностью 64 л.с. В сумме эта переднеприводная система развивает 181 л.с. и 299,7 Нм крутящего момента.

Есть две версии Urban Cruiser с передним приводом. Базовая модель оснащена меньшей батареей, а её двигатель выдаёт 142 л.с. и 188,5 Нм крутящего момента. Переходя к более крупной батарее, которая используется в версии с полным приводом, переднеприводный Urban Cruiser выдаёт 172 л.с. и 188,5 Нм.

Модель начального уровня получает батарею на 49 кВтч, в то время как высокомощные переднеприводные модели и версия с полным приводом оснащены батареей на 61 кВтч. Эти числа довольно близки к моделям Kona Electric и Chevy Bolt. Ни Toyota, ни Suzuki не дали спецификаций по запасу хода, как и по времени зарядки. Зато они упомянули стандартные тепловые насосы, которые должны помочь сохранить дальность хода в прохладном климате.

#автомобили #toyota
Источник: carbuzz.com
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