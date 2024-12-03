2,5-литровый мотор и силовая установка выдает 228 л.с..

В Россию прибыли новые автомобили Toyota Camry XV80 с гибридным двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 228 лошадиных сил. Эти машины были впервые представлены в Китае весной текущего года. Изначально покупателям предлагались две версии: с обычным двигателем объемом 2,0 литра и гибридная на той же основе. Однако спустя несколько месяцев в Китае появилась версия с улучшенной гибридной установкой, и теперь эти автомобили доступны и на российском рынке.

Самый экономичный способ приобрести новую Toyota Camry XV80 — сделать предзаказ. Один из дилеров в Москве предлагает автомобиль по цене 5,15 миллиона рублей с ожидаемой датой доставки в середине декабря. Другой вариант — заказать модель Toyota Camry 2.5 XV80 2024 в комплектации Sport Plus за 5,34 миллиона рублей. Срок поставки составляет от 20 до 50 дней, и в стоимость включены все сборы, но оплата производится сразу в полном объеме.

Если искать автомобиль в наличии, то в Екатеринбурге можно найти Camry 2.5 XV80 2024 Premium за 5,7 миллиона рублей. В Назрани цены на аналогичные модели начинаются от 6,0 до 6,05 миллиона рублей. В Москве у частного продавца можно приобрести седан за 6,2 миллиона рублей.

Таким образом, новые гибридные Toyota Camry XV80 уже доступны для российских покупателей, предлагая различные варианты комплектаций и цен.