Audi RS e-tron GT Performance разгоняется до 100 км/ч всего за 2,4

Компания Audi превратила свою модель RS e-tron GT в настоящий автомобиль серии RS. Новая модель 2025 года RS e-tron GT Performance разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 2,4 секунды при использовании режима launch control. Это стало возможным благодаря новым двигателям, которые выдают более чем на 300 л.с. больше, чем у прошлогодней версии. Это делает её самым быстрым серийным автомобилем Audi в истории.

Однако есть нюанс: максимальное ускорение возможно только при старте с места. При движении «с ходу» доступ к максимальной мощности отключается. Большую часть времени придётся довольствоваться дополнительными 200 л.с. Если вы хотите что-то быстрое, но не настолько (и не такое дорогое), Audi предлагает новую модель S. Она занимает промежуточное положение между базовой версией и RS, обеспечивая баланс между мощностью и стоимостью.

Мощность 912 л.с. – максимум, который может предложить новая версия RS e-tron GT Performance. Однако это возможно только в режиме Launch Control. Это делает её самым быстрым серийным Audi, хотя она всё же уступает Porsche Taycan Turbo GT, проигрывая около 0,3 секунды в разгоне.

Как и в прошлогодней модели RS, версия 2025 года выдаёт меньше мощности в обычных условиях – 738 л.с. и 1026,36 Нм крутящего момента. Имеется режим boost, который на 10 секунд увеличивает мощность до 832 л.с.

Audi добилась таких результатов благодаря значительным изменениям. В двигателях используется больше меди, а ротор стал легче и компактнее, что уменьшило вес автомобиля на 10 кг. Новый инвертор способен передавать в два раза больше тока на передний двигатель модели S.

Улучшена рекуперация торможения. Модели e-tron GT могут достигать тормозного ускорения до 0,45 g, используя только рекуперацию, и генерировать при этом 400 кВт энергии. Новый аккумуляторный блок имеет ёмкость 105 кВт•ч. Это на 12% больше, чем раньше, что обещает увеличенный запас хода. Модель S должна проезжать до 483 км, что на 82 км больше, чем GT 2024 года.

Аккумулятор теперь заряжается быстрее. Максимальная мощность выросла с 270 кВт до 320 кВт. Audi заявляет, что время зарядки с 10 до 80% на зарядной станции уровня 3 сократилось с 21,5 до 18 минут.

Для других рынков будет доступна стандартная версия RS e-tron GT. Она тоже стала мощнее по сравнению с прошлогодней моделью: 738 л.с. против 590 л.с. (или 637 л.с. с Launch Control). Boost-режим увеличивает мощность до 764 л.с. на 10 секунд.

Модель S e-tron GT занимает место между снятой с производства базовой версией и новой RS. Она выдаёт 583 л.с. и 740 Нм. В режиме Launch Control мощность увеличивается до 671 л.с., что больше, чем максимум у старой RS, и разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Несмотря на меньшую мощность, модель S оснащена таким же аккумулятором и обладает такой же способностью к рекуперации, как RS. Это улучшает зарядку, запас хода и общие ощущения от вождения.

Цены на 2025 Audi e-tron GT:

S Premium Plus: от $125 500

S Prestige: от $135 800

RS e-tron GT Performance: от $167 000

Audi уже принимает заказы на новую серию.