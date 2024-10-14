Audi выпустит конкурентов для Porsche Macan EV

В первом квартале 2024 года Audi выпустила полностью электрические версии e-tron моделей Q6 и SQ6. Потом появились удлинённая версия Q6L e-tron для Китая и Q6 e-tron Performance с наибольшим запасом хода. Теперь пробил час версий Sportback моделей Q6 и SQ6 EV. У них линия крыши на 3,5 см ниже, чем у стандартных версий. Audi не говорит, как это сказалось на объёме багажника или пространстве над головой. Впрочем, большинство выбирающих кроссовер с такой формой кузова делают это ради внешнего вида.





Audi не назвала данные по разгону. Известно, что стандартная версия Q6 Sportback e-tron имеет мощность 422 л.с. в нормальном режиме (до 456 л.с. при включённом режиме launch control) и может развить максимальную скорость 209 км/ч. SQ6 Sportback e-tron имеет мощность 483 л.с. (509 л.с. пиковая) и может разгоняться до 230 км/ч. Тяговая мощность оценивается в 1996 кг.

Батарея на 100 кВт*ч от стандартных версий ожидается и здесь, как и запас хода в 482 км. На зарядной станции постоянного тока мощностью 270 кВт батарея может зарядиться с 10% до 80% за 21 минуту. Время разгона до 100 км/ч, сертифицированные оценки дальности и другие подробности назовут ближе к началу продаж.

Новый Q6 оснащён 11,9-дюймовым экраном для водителя, соединённым с центральным сенсорным дисплеем MMI с диагональю 14,5 дюйма. Впервые в Audi информационно-развлекательная система работает на базе Android Automotive OS. Это даёт возможность без проблем применять приложения без смартфона. Музыка воспроизводится через 20 динамиков аудиосистемы Bang & Olufsen Premium. В их число входят динамики в подголовниках для чётких навигационных подсказок и телефонных разговоров.

Доступна система проекционного дисплея с дополненной реальностью, а голосовой помощник распознаёт более 800 команд. Также в следующем году выпустят RS Q6 e-tron. Предположительно, цены на стандартные Q6 e-tron и SQ6 e-tron начнутся с $63 800 и $72 900 соответственно.