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Xiaomi 15 Ultra может выйти с самой большой батареей среди флагманов Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra ожидается в Китае с ёмкостью аккумулятора не менее 6100 мА·ч

В Китае готовится к релизу флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra. Устройство уже прошло сертификацию 3C, что указывает на его релиз в первом квартале. 15 Ultra ожидается после китайского Нового года, то есть в феврале. Китайская версия Xiaomi 14 Ultra обладает батареей ёмкостью 5300 мА·ч, а глобальная версия получила немного меньшую батарею 5000 мА·ч. Теперь говорится о том, что Xiaomi значительно увеличит ёмкость батареи в 15 Ultra.

В предыдущей утечке инсайдер Digital Chat Station выразил недовольство размером батареи инженерного прототипа Xiaomi 15 Ultra. В новой утечке он заявил, что аппаратные недостатки предстоящего смартфона на Snapdragon 8 Elite были устранены. Китайские издания предполагают, что компания предложит самую большую батарею среди флагманов Xiaomi.

Xiaomi 14 Pro имеет батарею 4880 мА·ч, а Xiaomi 15 Pro уже 6100 мА·ч. 15 Ultra может получить ёмкость как минимум не меньше.

Сертификация 3C устройства указывает, что 15 Ultra может поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную 50 Вт. С учётом того, что до запуска 15 Ultra осталось всего несколько недель, можно рассчитывать на появление дополнительной информации.

#смартфоны #xiaomi
Источник: gizmochina.com
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