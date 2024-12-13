Новинка может быть представлена весной следующего года.

Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro продолжает обрастать подробностями, раскрывающими его характеристики — несколько часов назад информатор Digital Chat Station опубликовал свежие данные об одной из новинок производителя, пишет издание Gizmochina. Хотя информатор не указал точного названия модели, журналисты источника считают, что данные относятся к модели Xiaomi Civi 5 Pro.

Xiaomi Civi 4 Pro. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что новинка обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Elite, дисплеем, изогнутым с четырёх сторон, с разрешением 1.5K и двумя вырезами, предназначенными для фронтальных камер, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА·ч, что на 300 мА·ч больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Xiaomi Civi 4 Pro.

Кроме того, смартфон будет оснащён круглым модулем камеры на задней панели, изготовленной из стекловолокна. Производитель сохранит преемственность поколений, продолжив использовать камеры Leica.

Чуть ранее сообщалось, что новинка также будет снабжаться ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.

Если стратегия производителя не поменяется, то Xiaomi Civi 5 Pro может быть представлен в марте следующего года.