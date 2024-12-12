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Vlad_37
Xiaomi Pad 5 и Pad 6 первые устройства бренда, которые получат декабрьское обновление Android
Декабрьское обновление безопасности Android уже поступило на Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 6 в различных регионах мира.

Не все бренды так быстро, как Samsung, обновляют свои смартфоны и планшеты последними патчами безопасности Android. Однако спустя неделю после того, как Google выпустила обновление Android текущего месяца, компания Xiaomi начала распространять его на два своих первых устройства, которые, что интересно, не являются ни одним из ее самых актуальных устройств.

Как стало известно Xiaomi Time, китайский гигант начал выпуск декабрьского обновления Android 2024 на Xiaomi Pad 5 в Индии с версией прошивки OS1.0.13.0.TKXINXM и на Xiaomi Pad 6 в Китае с номером сборки OS1.0.13.0.UMZCNXM.

Ожидается, что в ближайшие недели это обновление начнет распространяться и на модели для глобального рынка.

В обоих случаях новая прошивка включает в себя декабрьское обновление безопасности 2024, которое устраняет несколько десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, а также повышает производительность и стабильность двух новейших планшетов китайской компании.

Как только новое обновление безопасности станет доступно по всему миру, вы сможете проверить, появилось ли оно на вашем Xiaomi Pad 5 или Xiaomi Pad 6, зайдя в панель настроек планшета, перейдя в раздел «О телефоне» и нажав на версию MIUI или логотип Xiaomi HyperOS.

Как только обновление станет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить обновление» и позвольте MIUI или HyperOS обновить ваш планшет с помощью последнего патча безопасности Android.

#android #xiaomi pad 6 #xiaomi pad 5
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