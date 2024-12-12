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Аккумуляторы электромобилей могут служить намного дольше, чем предполагают лабораторные тесты
Езда в реальных условиях нагружает батареи электромобилей меньше лабораторного тестирования

Центр батарей SLAC-Stanford при Стэнфордском университете провёл исследование для оценки того, как хорошо аккумуляторы электромобилей справляются с различными ситуациями. Выяснилось, что реальная эксплуатация на 40% лучше для срока службы батареи, чем метод прогнозирования на основе постоянного заряда и разряда. Независимое тестирование такой же батареи, используемой в Volkswagen ID.4, подтверждает эти выводы. Это хорошая новость для владельцев электромобилей.

Департамент университета по хранению энергии приобрел 92 коммерчески доступных литий-ионных аккумулятора и тестировал их в течение двух лет, разделив на четыре группы. Первая группа проходила тест с постоянным током, имитируя текущий метод оценки аккумуляторов электромобилей. По сути, батареи разряжались и затем заряжались в течение определённого времени. Вторая группа подвергалась «периодическому» протоколу с быстрыми чередованиями зарядки и разрядки, симулируя поведение батареи в условиях движения с частыми остановками, например, резкие ускорения и рекуперативное торможение.

Третья и четвертая группы проходили так называемые протоколы «вождения», основанные на данных реальных поездок в двух городах США. Эти группы включали средние рабочие циклы в условиях города, а также длительное использование на реальных автомагистралях, начинающихся в каждом из городов. На основе данных всех тестовых процедур Центр батарей SLAC-Stanford смог определить, какое поведение наиболее благоприятно для долговечности аккумуляторов электромобилей.

Исследование Стэнфорда показало, что нормальное, повседневное использование батарей на 40% лучше для их долговечности, чем стандартные лабораторные тесты, используемые сегодня для этих оценок. Реальные ситуации, такие как выполнение повседневных дел, создают идеальные условия для батареи: быстрая разрядка при ускорении с зелёного света, затем быстрая зарядка при торможении перед красным, а затем период «отдыха» при парковке, пока вы идёте в магазин за продуктами. Ещё лучше для автолюбителей: короткие и резкие ускорения фактически замедляют деградацию батареи, а не ускоряют, как принято считать.

Авторы исследования предложили автопроизводителям использовать их данные для пересмотра управления и обслуживания батарей. Эти выводы особенно важны на фоне перехода отрасли к новым химическим составам и форм-факторам батарей, отметил соавтор Лэ Сюй. «Исследователи теперь могут пересмотреть предполагаемые механизмы старения на уровнях химии, материалов и ячеек, чтобы углубить свое понимание».

#электромобили
Источник: carbuzz.com
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