Продажи электромобилей в третьем квартале упали

Доля продаж электрических и гибридных автомобилей в США в третьем квартале продолжила расти, сообщило Управление энергетической информации (EIA). В совокупности продажи чисто электрических автомобилей (EV), гибридов и подключаемых гибридов (PHEV) составили 19,6% от общего объёма продаж легковых автомобилей (LDV) в прошлом квартале. Это выше по сравнению с 19,1% во втором квартале.

Рост в основном был обусловлен продажами гибридных автомобилей, которые составили 10,8% от продаж легковых автомобилей в США в третьем квартале. Это стало рекордом, по данным EIA. Тем временем продажи электромобилей снизились. Их доля на рынке легковых автомобилей упала с 7,4% во втором квартале до 7% в прошлом квартале.

Электромобили остаются популярными в сегменте автомобилей класса люкс, составляя 35,8% продаж легковых автомобилей в США. Однако, как доля от общего объёма продаж электромобилей, продажи электромобилей класса люкс достигли самого низкого уровня с 2017 года, поскольку продажи электромобилей не класса люкс выросли.

70,7% проданных электромобилей в США в третьем квартале были автомобилями класса люкс, в то время как только 10,3% проданных гибридных автомобилей принадлежали к сегменту класса люкс.

На рынке электромобилей Tesla продолжает доминировать, лидируя благодаря своим моделям Model Y и Model 3. Недавно выпущенный Cybertruck превзошёл по продажам своих крупных конкурентов, таких как Rivian R1S, Rivian R1T, Ford F150 Lightning, Chevy Silverado EV, Hummer EV и GMC Sierra EV.

Средняя стоимость нового электромобиля составила $56351 к концу третьего квартала, что примерно на 16% выше средней цены по отрасли, по данным Cox Automotive.

Помимо ценовых факторов, гибридные автомобили в этом году получили высокие оценки от водителей. Согласно опросу Consumer Reports, многие гибриды были признаны самыми надёжными автомобилями на рынке. Как категория, гибриды теперь считаются водителями столь же надёжными, как и бензиновые автомобили без гибридных технологий.

EIA, ссылаясь на данные Wards Intelligence, сообщило, что 78,9% всех проданных электромобилей в США были произведены в Северной Америке, 7,3% — в Южной Корее и 5,3% — в Германии.