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Honda запускает производство твердотельных батарей для электромобилей в 2025 году
Honda завершила строительство завода по производству твердотельных батарей и планирует начать их выпуск в январе 2025 года. Новые технологии должны улучшить характеристики электромобилей и мотоциклов.

Компания Honda объявила о завершении строительства своего первого завода по производству твердотельных батарей. С января 2025 года производитель начнет выпуск новых батарей для электромобилей и мотоциклов. Эти аккумуляторы обещают сократить время зарядки и увеличить дальность поездки.

Honda не новичок в области электромобильности. Ранее она представила множество концептов и серийных моделей, однако переход на твердотельные батареи может стать важным шагом вперед. Новый завод нацелен на разработку и тестирование технологий, связанных с твердотельными батареями, что может помочь компании занять лидирующие позиции в этой сфере.

Хотя производство начнется в начале 2025 года, точные сроки появления твердотельных батарей в серийных моделях пока неясны. Honda упоминает о "второй половине 2025 года", но детали остаются расплывчатыми. Технология прессования валков, используемая для создания новых батарей, позволит повысить плотность энергии. Это достигается за счет более эффективного использования материала твердого электролита.

В то время как твердотельные батареи считаются идеальным решением для увеличения дальности и безопасности электромобилей, их массовое производство до сих пор остается сложной задачей. Honda активно работает над улучшением процессов и материалов, чтобы добиться значительного снижения веса батарей, что может повысить их конкурентоспособность.

Компания также планирует использовать новые технологии в различных областях, включая мотоциклы и даже авиацию. Это может привести к снижению цен на батареи за счет экономии на масштабе, что сделает электромобили более доступными для широкой аудитории.

#электромобили #honda #электромотоциклы #твердотельные батареи
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