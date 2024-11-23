Hyundai отзывает более 145 000 электромобилей в США

Компания Hyundai отзывает около 145 235 электромобилей в США, сообщает информационное агентство Reuters. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что отзыв связан с потерей мощности привода. Отмечается, что интегрированные блоки управления зарядкой на этих моделях легко повреждаются. Это приводит к неисправности аккумулятора, который перестаёт заряжаться.

Отзыву подлежат различные модели, включая определённые электромобили Ioniq 5 и Ioniq 6, а также некоторые люксовые электромобили Genesis GV70 и Genesis G80 модельных рядов с 2022 по 2025 год.

Hyundai заявила, что её дилеры бесплатно проверят все автомобили, которые могли быть затронуты проблемой. Эти дилеры также заменят указанные компоненты и обновят программное обеспечение бесплатно.

Затронуто и подразделение компании Kia, что добавляет в список ещё 62 000 электромобилей. Некоторые модели Kia EV6 модельных рядов с 2022 по 2024 год подлежат отзыву по той же причине — потенциальная неисправность интегрированного блока управления зарядкой. Как и в случае с Hyundai, дилеры Kia бесплатно проведут проверку и ремонт.

Отзывы автомобилей происходят довольно регулярно. За последние несколько месяцев Porsche отозвала более 27 000 электромобилей Taycan, а Jeep отозвал 194 000 гибридов. Часто отзывы затрагивают электромобили Tesla.