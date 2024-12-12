Линейка смартфонов Galaxy S25 в Европе вряд ли подорожает.

Уже были слухи о том, что серия смартфонов Galaxy S25 будет дороже, чем поколение 2024 года. Однако новые данные говорят об обратном, сообщая о сохранении цен на прежнем уровне. Быть может, противоречивые отчёты могут быть правдивыми — разные регионы могут увидеть изменение цен или нет.

Что касается Северной Европы, похоже, что цены на Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra будут такими же, как и на S24 в момент начала их продаж. Источники привели цены, в том числе в Швеции.

Если информация подтвердится, можно заменить S24 на S25 в таблице выше. Конечно, Samsung проведет промо-акцию, которая традиционно представляет собой бесплатное обновление хранилища, поэтому, по крайней мере, на начальном этапе цены выше будут для 256 ГБ S25 и 512 ГБ S25+ и S25 Ultra.

Серия Galaxy S25 не принесёт крупных обновлений — за исключением процессора Snapdragon 8 Elite, который является огромным шагом вперёд по сравнению с Exynos 2400, который европейцы получили в своих телефонах S24 и S24+. Есть и ряд важных мелких обновлений. Например, стандартный аппарат S25 наконец получит 12 ГБ оперативной памяти (но базовый объём хранилища по-прежнему составит 128 ГБ). Две более крупные модели могут получить 16 ГБ в некоторых конфигурациях. S25 Ultra получит новую сверхширокоугольную камеру на 50 Мп, другие камеры останутся неизменными. Аккумулятор и возможности зарядки не претерпят серьёзных изменений, если только слухи о поддержке беспроводной зарядки Qi2 не подтвердятся.