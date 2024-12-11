Стилус разрабатывался и планировался к запуску вместе с отменённым Pixel Tablet 2.

Появились новые детали, включая изображения стилуса Google для Pixel Tablet. Stylus USI 2.0 планировался к выпуску вместе с отмененным Pixel Tablet 2, однако теперь его будущее под вопросом. В характеристиках Pixel Tablet указано, что он поддерживает стилусы USI 2.0, как и некоторые модели Chromebook и планшеты Android. Владельцы могут использовать любые стилусы USI 2.0, однако Google намеревалась представить свой собственный стилус и клавиатуру, что видимо не сбудется.

Известно, что стилус разрабатывался и должен был выйти вместе с отмененным Pixel Tablet 2. Подробности о стилусе уже стали известны, но его дальнейшая судьба остается неопределенной на фоне возможного ухода Google с рынка планшетов.

По информации Android Authority, стилус получил название Pen for Google Pixel Tablet с кодовым именем bushukan (B80) и номером модели GMOKF. Он будет доступен в белом и сером цветах, а также будет иметь заменяемые наконечники.

Утечки показывают наличие кнопки для быстрого запуска приложения заметок и функции преобразования рукописного текста в печатный. В будущем его можно будет хранить в совместимой клавиатуре, подобно Microsoft Surface Slim Pen. Однако с отменой Pixel Tablet 2 перспективы стилуса выглядят мрачными.