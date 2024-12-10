В Google посчитали, что ракета Starship идеально подходит для размещения квантовых вычислительных кластеров в космосе.

Источник изображения: SpaceX

Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) выступил с инициативой использования космического корабля Starship компании SpaceX для размещения квантовых вычислительных кластеров в космосе. В ходе обсуждения в социальных сетях Илон Маск (Elon Musk) поддержал эту идею, отметив её перспективность в будущем. Диалог состоялся после успешного статического огневого испытания 232-футовой ракеты в Техасе (США).



Предложение Пичаи появилось на фоне недавнего анонса квантового процессора Google под названием Willow. По словам главы компании, Willow способен выполнять вычисления за пять минут, в то время как суперкомпьютеру для той же задачи потребовалось бы десять септиллионов лет. В своем блоге Google отметила: «Это невероятное число превышает известные временные масштабы в физике и значительно превосходит возраст Вселенной».



Следующий запуск Starship может состояться уже в январе, согласно предварительному запросу NASA в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и статическое огневое испытание ускорителя Super Heavy, проведённое менее чем через месяц после полета Starship 6, является одним из последних пунктов подготовки к тестовому полету.



Одновременно SpaceX продолжает совершенствовать конструкцию корабля. В седьмой версии Starship появились новые термозащитные плитки с измененной компоновкой, модифицированные верхние стабилизаторы, увеличенные топливные баки и дополнительные трубопроводы для двигателей Raptor. В рамках предстоящего седьмого полета SpaceX планирует осуществить третью попытку захвата ускорителя Super Heavy, после того как первая попытка в ходе пятого полета оказалась успешной, а от второй попытки во время шестого полета пришлось отказаться из-за проблем с пусковой башней.