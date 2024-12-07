Также Samsung S25 имеет более тонкий дизайн корпуса.

В январе следующего года Samsung представит новейшее поколение своих флагманских смартфонов - серию Galaxy S25. Хотя Samsung официально не объявила конкретную дату проведения конференции Galaxy Unpacked 2025, исходя из прошлого опыта, можно ожидать, что презентация новых продуктов состоится после CES 2025. Местом проведения конференции, как и в предыдущие годы, вероятно, будут Соединенные Штаты.

В этом году Samsung планирует выпустить три различных модели: Samsung S25, Samsung S25+, и флагманскую версию Samsung S25 Ultra. Одним из ключевых изменений в дизайне станет более тонкий корпус, особенно заметный в модели Samsung S25. Такой дизайн не только делает телефон более элегантным, но и удобным для использования одной рукой на протяжении долгого времени. Корпус будет выполнен из высококачественных материалов, включая алюминиевый сплав и стекло, обеспечивая премиальный внешний вид и качественную сборку.

Samsung продолжает развивать свои технологии искусственного интеллекта, которые были успешно введены в серии Galaxy S24. В новой серии S25 ожидается ещё больше функций AI, направленных на улучшение пользовательского опыта. Одной из ключевых новинок станет функция "Battery AI", которая будет использовать искусственный интеллект для оптимизации использования батареи, потенциально увеличивая время автономной работы на 5-10% без ущерба для производительности устройства. Эта функция будет устранять ненужные фоновые задачи и управлять системными ресурсами более эффективно.

При этом, Samsung S25 Ultra, будет оснащён голосовым помощником Bixby, который значительно улучшит возможности голосового общения.