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g1tarist
Samsung собирается продать 37 миллионов флагманов нового поколения Galaxy S25 в 2025 году
Однако, по подсчетам Samsung, Galaxy A16 будет продаваться в 1,5 раза больше, чем все Galaxy S25 вместе.

Samsung Electronics ожидает рост продаж своих смартфонов в 2025 году. Компания планирует реализовать 37 миллионов устройств из новой серии Galaxy S25, включая модели Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Это на два миллиона больше, чем ожидаемые продажи текущей серии Galaxy S24 в этом году.

В общей сложности, Samsung намерена поставить на рынок 229,4 миллиона смартфонов в 2025 году, что на 7,6 миллиона меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Несмотря на это сокращение, планы на 2025 год все еще превышают прогнозируемые продажи на 2024 год, которые составляют 222 миллиона единиц.

Из общего числа планируемых к выпуску смартфонов, 179,5 миллиона будут произведены непосредственно Samsung, а 49,9 миллиона — в рамках совместного производства. Среди них 60,1 миллиона устройств будут флагманскими моделями.

Однако особенно впечатляют прогнозы продаж более доступных моделей. В частности, Samsung ожидает, что продажи модели Galaxy A16 достигнут почти 50 миллионов единиц. Также компания планирует продать 10,6 миллиона Galaxy A26, 14,2 миллиона Galaxy A36 и 16,5 миллиона Galaxy A56. Из смартфонов совместного производства ожидается реализация 23,7 миллиона единиц Galaxy A06.

#samsung #galaxy
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