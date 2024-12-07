Сейчас эта кнопка, особенно при длительном нажатии, закреплена за фирменным голосовым ассистентом Bixby. Это часто вызывает недовольство пользователей, которые предпочитают использовать Google Assistant или новый голосовой помощник Gemini.

Владельцы смартфонов Samsung вскоре получат возможность более удобно настраивать работу боковой кнопки своих устройств. Сейчас эта кнопка закреплена за фирменным голосовым ассистентом Bixby. Это часто вызывает недовольство пользователей, которые предпочитают использовать Google Assistant или новый голосовой помощник Gemini. Однако ситуация может измениться благодаря новым обновлениям, которые обнаружили специалисты в коде приложения Google для Android.

На данный момент смартфоны Samsung позволяют настраивать некоторые действия боковой кнопки, например, двойное нажатие для запуска камеры или другого приложения. Но длительное нажатие по-прежнему строго закреплено за Bixby, даже если этот ассистент не установлен по умолчанию. Пользователям, которым он не нужен, приходится искать обходные пути, что неудобно. Но согласно информации, найденной в коде Google, скоро станет возможным переназначить это действие, чтобы вызывать помощника Gemini. В коде даже присутствует пометка “_samsung”, что подтверждает связь с устройствами этой компании.

Представьте, как это упростит жизнь. Например, если вы привыкли пользоваться Google Assistant или Gemini, то сможете вызвать их одним нажатием кнопки, не отвлекаясь на поиск приложения на экране. Допустим, вы торопитесь на работу и хотите быстро узнать прогноз погоды. Вместо того чтобы открывать приложение вручную, достаточно будет удерживать боковую кнопку, и ассистент сразу выдаст ответ.

Ещё интереснее то, что в коде Google есть упоминания о подобной функции без привязки к конкретной компании. Это значит, что со временем такая возможность появится и на смартфонах других производителей. Например, владельцы устройств Xiaomi или OnePlus смогут также настроить запуск голосового помощника через кнопку питания. Это сделает взаимодействие с телефонами более универсальным и удобным.

Когда именно эта функция станет доступной для смартфонов Samsung, пока неизвестно. Но вероятно, её внедрят вместе с обновлением интерфейса One UI 7, который уже проходит тестирование. Его релиз ожидается в январе 2025 года вместе с запуском новых флагманских смартфонов Galaxy S25. Такое новшество будет полезно для всех: как для тех, кто активно использует голосовых ассистентов, так и для тех, кто ценит гибкость настройки своего устройства.