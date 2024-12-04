Малоизвестный производитель TELO Trucks порадует американцев доступным электрическим грузовиком

В Северной Америке очень любят большие пикапы, но и интерес к небольшим, экономичным моделям, таким как Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, продолжает расти. По мере того как автовладельцы хотят больше мощности и повышенной эффективности, на рынок выходят гибридные и электрические грузовики. При этом сегмент небольших пикапов остаётся относительно малоосвоенным. Здесь есть возможности для роста, так как покупатели грузовиков ищут альтернативы под свои потребности, вкусы и бюджет.

Сейчас в продаже доступны несколько полностью электрических пикапов. Каждый из них отличается внушительными размерами и внушительной ценой. Желающим небольшой и более доступный электрический грузовик ждать недолго осталось. Компания TELO Trucks, малоизвестный производитель, готовится к выпуску полностью электрического пикапа MT1. Он имеет габариты Mini Cooper, рассчитан на пять взрослых пассажиров и оснащён 60-дюймовым (5-футовым) кузовом, как у Toyota Tacoma, и даже больше, чем у Rivian R1T. Его начальная цена составляет $41520.

Взгляд на уникальную форму MT1 позволяет понять, что стоит за этими впечатляющими характеристиками: кабина расположена прямо у передней части грузовика. Это не только придаёт MT1 уникальный вид, но и помогает максимально увеличить пространство для водителя, пассажиров и груза, одновременно улучшая обзорность и манёвренность. Для дополнительной универсальности задние сиденья складываются через специальный отсек, удлиняя грузовой отсек в салон. Это позволяет перевозить листы фанеры размером 4х8 или доски для сёрфинга с закрытым задним бортом.

Впервые анонсированный в 2023 году, мини-грузовик TELO планируется выпустить на рынок в начале 2025 года. В преддверии его выхода компания TELO представила свои варианты комплектаций, включая недавно анонсированную трансмиссию и восемь вариантов окраски с соответствующими ценами.

Недавно представленная версия MT1 с одним двигателем и стандартным запасом хода стоит от $41520. Это снизило базовую цену по сравнению с ранее объявленной ценой $49999 для двухмоторной модели. По данным TELO, на сегодняшний день сделано более 3700 предварительных заказов. Для оформления предварительного заказа требуется всего $152 — столько же, сколько длина этого компактного электромобиля в дюймах.

В двухмоторной конфигурации водители получают 500 л.с., полный привод и выбор между стандартной батареей с запасом хода 418 км или батареей Long Range, увеличивающей дальность до 563 км. В недавно анонсированной версии с одним двигателем и задним приводом предусмотрено 300 л.с. и аналогичные показатели запаса хода. MT1 может зарядиться с 20% до 80% всего за 20 минут, а разгон до 100 км/ч в двухмоторной версии занимает 4 секунды. Характеристики стандартной батареи и показатели производительности MT1 пока не раскрыты.