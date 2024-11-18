Snapdragon 8 Elite протестировали в компьютерных играх

Отсутствие популярных игр уровня AAA на платформе Android вызывает разочарование у многих геймеров. Процессор Snapdragon 8 Elite демонстрирует, что аппаратное обеспечение уже готово предоставить игровой опыт на компактных устройствах. Осталось убедить разработчиков приложить необходимые усилия для этого. Запуск Cyberpunk 2077 даже на низких настройках можно считать серьёзным достижением. Появился видеоролик, в котором игра стабильно идёт с частотой 60 кадров/с.

Минутный ролик показывает отсутствие серьёзных спадов частоты. В нём демонстрируется боевая сцена, которая обычно сильнее всего нагружает железо. Ранее было известно, что Snapdragon 8 Elite опережает AMD Radeon 780M из портативной игровой консоли Asus ROG Ally в тесте 3DMark Steel Nomad Light. Приличная производительность в Cyberpunk 2077 сюрпризом не стала.

Для достижения 60 fps пришлось установить графические настройки на «низкие», а разрешение — на 1280 × 720 пикселей. Кто-то может посчитать такое разрешение недостаточным, но на небольших экранах визуальные потери менее заметны. Cyberpunk 2077 запускается на Snapdragon 8 Elite благодаря эмулятору GameFusion, а не через нативное Android-приложение.

Та же программа позволила Snapdragon 8 Elite запустить игру A Plague Tale: Innocence. Процессор показал более чем двукратный прирост производительности по сравнению с предшественником Snapdragon 8 Gen 3. Что касается Cyberpunk 2077 на Snapdragon 8 Elite, там не была включена трассировка лучей. Для полноценной работы трассировки пути разработчики CD Projekt RED и Nvidia рекомендуют видеокарты серии RTX 4000. Хотя Snapdragon 8 Elite поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, включение этой функции обычно приводит к значительному снижению производительности.

В любом случае запуск игры уровня AAA на смартфоне ещё несколько лет назад казался невозможным. Это означает, что игровым разработчикам пора задуматься о переносе своих игр на Android.