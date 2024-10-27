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Поддержка Linux на Snapdragon 8 Elite упрощает запуск ПК-игр через эмуляцию
Snapdragon 8 Elite необходимы патчи для улучшения эмуляции ПК-игр

Qualcomm недавно официально анонсировала флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Elite. Вскоре после этого команда разработчиков ядра Linux опубликовала патчи для этого чипа. В будущем ожидаются новые патчи, которые будут поддерживать GPU. Это означает, что процессор сможет запускать компьютерные игры через эмуляцию, а на выпуск нативных игр может потребоваться время.

Также сразу же станет возможным запуск профессиональных ПК-приложений на устройствах на Snapdragon 8 Elite благодаря поддержке Linux. Директор по инженерии в Qualcomm опубликовал сообщение, в котором говорится, что Snapdragon 8 Elite сможет запускать ПК-игры через эмуляцию без проблем с производительностью. Придётся подождать, чтобы Qualcomm убедила разработчиков приложить усилия для портирования этих игр. По этой причине в данный момент лучшей альтернативой является эмуляция.

Тест производительности 3DMark Steel Nomad Light показал, что Snapdragon 8 Elite опережает видеокарту AMD Radeon 780M в портативном игровом устройстве ASUS ROG Ally. Это означает, что он более чем способен запускать AAA-игры, хотя с уменьшенными настройками графики. Можно предположить, что улучшения производительности Snapdragon 8 Elite могут обеспечить возможности вроде создания пользовательского интерфейса Linux с поддержкой сенсорного ввода и пера. Это изменение позволит различным мобильным устройствам и планшетам поддерживать профессиональные ПК-приложения, что уже реализовано на некоторых моделях iPad.

Qualcomm продвинулась далеко, но предстоит ещё проделать немало работы с программным обеспечением. Только тогда могут появиться новости о запуске игр AAA на этой платформе.

#процессоры #qualcomm #linux
Источник: wccftech.com
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