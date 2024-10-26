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Adreno 830 в Snapdragon 8 Elite превзошёл Radeon 780M в 3DMark Steel Nomad Light
Snapdragon 8 Elite справляется с играми AAA

Компания Qualcomm значительно улучшила вычислительную производительность Snapdragon 8 Elite, добавив ядра Oryon. Графический процессор Adreno 830 получил повышение тактовой частоты до 1,1 ГГц. Это даёт возможность запускать ряд видеоигр уровня AAA.

Появились результаты сравнения графической производительности с Radeon 780M в тесте 3DMark Steel Nomad Light. Мобильный чип показывает лучшие результаты, чем видеокарта из игрового портативного устройства Asus ROG Ally. Как это скажется на игровых возможностях смартфонов на Snapdragon 8 Elite, во многом зависит от готовности разработчиков приложить усилия.

Другое тестирование в 3DMark Steel Nomad Light показывает, что Radeon 780M всё ещё быстрее Adreno 830. Сравнение в 3DMark Steel Nomad Light было опубликовано пользователем @4k_isn в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Radeon 780M набрал 2547 баллов, а Adreno 830 показал результат с 2681 баллом. Однако YouTube-блогер Dame Tech говорит о противоположных результатах, поскольку Radeon 780M превосходит Snapdragon 8 Elite, набирая 2859 баллов.

Он также отмечает, что ROG Ally может поддерживать этот результат благодаря эффективной системе охлаждения, в отличие от смартфонов. Зато Snapdragon 8 Elite потребляет значительно меньше энергии, чем Radeon 780M. Быть может, испарительные отсеки достаточно хорошо справятся с нагревом процессора. Таким образом, Adreno 830 может справляться с играми AAA.

Единственная проблема в том, что разработчики игр должны вложиться в портирование своих проектов на Android и конкретно на Snapdragon 8 Elite. Apple хорошо справляется, завлекая игровых разработчиков на свои платформы платёжеспособностью покупателей, но Android в плане денег не столь интересна.

Что касается производительности, даже Snapdragon 8 Gen 3 прошлого года был более чем достаточен для запуска игр AAA. Это было продемонстрировано, когда Black Myth: Wukong работал на этой платформе через эмуляцию.

#snapdragon #adreno
Источник: wccftech.com
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