Электронная почта Google сможет прятать адреса

Компания Google работает над ориентированной на конфиденциальность функцией, которая позволит создавать псевдонимы электронной почты. Функция будет названа Shielded Email. Издание Android Authority обнаружило намёки на неё в коде Google Play Services и смогло увидеть эту опцию в меню настроек автозаполнения, хотя она пока не функциональна.

В наши дни почти каждый сервис, приложение и веб-сайт требуют создать учётную запись. Обычно при этом нужно указать адрес электронной почты. Многие сервисы умеют справляться со спамом так, что большая его часть не доходит до глаз пользователя. Несмотря на это, каждый раз при регистрации в новом месте с указанием почты вероятность получить больше нежелательных писем увеличивается.

Shielded Email представляет собой систему создания одноразовых или ограниченно используемых псевдонимов электронной почты. С этих псевдонимов письма будут пересылаться на основной аккаунт. Нечто подобное предлагает Apple, у которой функциональность называется Hide My Email.