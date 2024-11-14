Gemini AI приходит на мобильные устройства Apple

Google продолжает развитие в сфере искусственного интеллекта, распространяя свои разработки на разных платформах. Уже были слухи о том, что компания готовит эксклюзивное приложение Gemini для iPhone, чтобы предоставить пользователям iOS особый опыт с рядом эксклюзивных возможностей. Теперь выпускается приложение Gemini AI для iPhone, предлагающее улучшенный функционал для широкой публики.

Ранее функции Gemini были доступны через приложение Google для пользователей iPhone. Из-за ограниченной интеграции они не вписывались в экосистему iPhone. Теперь отдельное приложение улучшит функциональность и позволит воспользоваться возможностями, доступными только для iOS, в том числе благодаря наличию Dynamic Island. Google стремится создать более естественный опыт взаимодействия с ИИ и может стать серьёзным конкурентом для Apple и Microsoft благодаря своему подходу к возможностям и доступу к ИИ.

Отдельное приложение Gemini AI даст возможность использовать как текстовые, так и голосовые команды. Поддержка расширений Gemini также помогает компании вывести опыт взаимодействия с ИИ на новый уровень. Реальные разговоры теперь будут отображаться на экране блокировки iPhone или в Dynamic Island. Взаимодействие с Gemini AI можно будет вести без возвращения в основное приложение.

Приложение Gemini AI можно скачать на iPhone бесплатно. Для доступа к расширенным функциям Gemini пользователям потребуется оформить подписку через встроенные покупки. Подписка будет доступна за $18,99 в месяц в рамках премиального тарифа Google One AI. Пользователи получат доступ к модели 1.5 Pro с дополнительными функциями, расширенными возможностями и контекстным окном на миллион токенов. Для доступа к этим возможностям пользователям нужно войти в систему через аккаунт Google.

Приложение Gemini AI недавно было выпущено в тестовом режиме на Филиппинах и теперь доступно в таких регионах, как Великобритания, США, Австралия и другие страны. В ближайшее время оно может стать доступным по всему миру.