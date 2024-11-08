Домены, которые Google должен блокировать, ведут к контенту, защищенному авторским правом.

Google достиг ключевой отметки в запросах на удаление результатов поиска. Согласно отчету Google, на данный момент было сделано 10 138 526 722 соответствующих запроса.



Правообладатели могут запросить такое удаление из Google для определенных доменов, если они нарушают закон об авторских правах в соответствии с DMCA США (Закон об авторском праве в цифровую эпоху).

Фото: Google

Первый миллиард заявок был получен в 2016 году. В то же время Google также использует алгоритмы поиска, чтобы страницы с незаконным содержанием было труднее найти. Это решение временно замедлило количество запросов на удаление.

Как сообщает ресурс torrentfreak, в последние месяцы резко возросло количество запросов. Летом 2023 года их было в целом 7 миллиардов. В настоящее время Google приходится обрабатывать рекордное количество — 2,5 миллиарда заявок ежегодно. Это соответствует 50 миллионам в неделю и 5000 в минуту.

Сообщается, в частности, о торрент-сайтах, а также о файловых хостингах и потоковых порталах. Сообщалось о 5 400 061 домене верхнего уровня или их подстраницах. Сообщается об URL-адресах пиратских сайтов, таких как Z-Library и Anna's Archive, а также порносайтов.

Фото: Google

Правообладатели получают поддержку от антипиратских компаний, таких как Link Busters. Компания предлагает защиту от пиратства, а также сообщает соответствующие URL-адреса в Google. Около 15 процентов из более чем 10 миллиардов запросов на удаление были сделаны Link Busters, то есть около 1,5 миллиардов. В общей сложности 600 000 правообладателей сообщили об URL-адресах в Google.

Тот факт, что было зарегистрировано более 10 миллиардов запросов на удаление URL-адресов, не означает, что Google удаляет их все. Об официальном сайте правительства США WhiteHouse.gov сообщалось 27 раз, но он не был удален. Google не раскрывает, сколько URL-адресов было удалено.