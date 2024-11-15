Avowed будет выпущена 18 февраля

Предстоящая видеоигра Avowed от Obsidian Entertainment и Xbox Game Studios теперь официально доступна для предварительных заказов. Поклонники видеоигр получат доступ к Avowed с 18 февраля на Xbox Series X|S, в приложении Xbox для Windows, на платформах Battle.net и Steam. Кроме того, Avowed будет доступна с первого дня на Game Pass Ultimate и PC Game Pass. В блоге Xbox Wire появилась дополнительная информация о предстоящем релизе Avowed и о минимальных системных требованиях. Рекомендуемые требования указаны не были.

Минимальные системные требования:

Желающие заказать Avowed заранее получили выбор из трёх редакций. Более дорогие издания предложат эксклюзивные внутриигровые награды, которые нельзя будет получить в другом случае. Avowed Digital Standard Edition стоит $69,99 и содержит только базовую версию игры. Редакция Premium за $89,99 даёт доступ к игре на 5 дней раньше, два премиальных набора скинов, цифровой артбук и саундтрек. Редакция Premium Edition Steelbook стоит $95,99 и добавляет два премиальных набора скинов, SteelBook Avowed и карту Живых Земель.

Игроки смогут играть в Avowed через Game Pass Ultimate или PC Game Pass, а также привязать свои аккаунты Xbox и Battle.net для игры через Battle.net.