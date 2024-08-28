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ddr22
Avowed получила часовое видео геймплея в формате 4K, в котором показали три разных архетипа
Obsidian Entertainment продолжает раскрывать новые подробности своей грядущей игры Avowed, несмотря на задержку ее выхода до 18 февраля 2025 года.

Проект Avowed от студии Obsidian Entertainment продолжает предоставлять новые детали о своей грядущей игре, несмотря на задержку выхода до 18 февраля 2025 года. Недавно стало известно, что у игры будет двухзначное количество концовок, а частота кадров на Xbox будет составлять 30 кадров в секунду. Теперь на YouTube был опубликован часовой геймплей в разрешении 4K, демонстрирующий три различных архетипа персонажей: Маг крови, Варвар и Рейнджер. В Avowed используется бесклассовая система, позволяющая игрокам настраивать персонажа по своему усмотрению и выбирать стиль игры.
На Gamescom 2024 Obsidian также рассказала об одной из неизвестных систем, представленных в Avowed - радиальном колесе, позволяющем игрокам останавливать время и стратегически планировать действия. Игроки смогут привязывать способности к определенным кнопкам и быстро использовать их в бою. У каждого компаньона будет четыре активные способности с возможностью их улучшения. Компаньоны также взаимодействуют между собой, и игра подчеркивает важность сотрудничества с ними.

Avowed планируется выпустить середине февраля на PC и Xbox Series S|X, и хотя не было официального сообщения о его выходе на PlayStation 5, это не исключено в будущем. Вероятно, PC предложит лучшие графические возможности благодаря сотрудничеству Obsidian с NVIDIA для поддержки технологий DLSS 3 и трассировки лучей. Однако пока неизвестно, какие эффекты будут улучшены с помощью трассировки лучей.

#avowed
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Avowed будет работать с частотой 30 кадров в секунду на консолях Xbox Series X|S
Выход долгожданной RPG Avowed от Obsidian отложен до 2025 года
Игра Avowed может быть отложена до начала 2025 года
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