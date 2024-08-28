Obsidian Entertainment продолжает раскрывать новые подробности своей грядущей игры Avowed, несмотря на задержку ее выхода до 18 февраля 2025 года.

Проект Avowed от студии Obsidian Entertainment продолжает предоставлять новые детали о своей грядущей игре, несмотря на задержку выхода до 18 февраля 2025 года. Недавно стало известно, что у игры будет двухзначное количество концовок, а частота кадров на Xbox будет составлять 30 кадров в секунду. Теперь на YouTube был опубликован часовой геймплей в разрешении 4K, демонстрирующий три различных архетипа персонажей: Маг крови, Варвар и Рейнджер. В Avowed используется бесклассовая система, позволяющая игрокам настраивать персонажа по своему усмотрению и выбирать стиль игры.

На Gamescom 2024 Obsidian также рассказала об одной из неизвестных систем, представленных в Avowed - радиальном колесе, позволяющем игрокам останавливать время и стратегически планировать действия. Игроки смогут привязывать способности к определенным кнопкам и быстро использовать их в бою. У каждого компаньона будет четыре активные способности с возможностью их улучшения. Компаньоны также взаимодействуют между собой, и игра подчеркивает важность сотрудничества с ними.



Avowed планируется выпустить середине февраля на PC и Xbox Series S|X, и хотя не было официального сообщения о его выходе на PlayStation 5, это не исключено в будущем. Вероятно, PC предложит лучшие графические возможности благодаря сотрудничеству Obsidian с NVIDIA для поддержки технологий DLSS 3 и трассировки лучей. Однако пока неизвестно, какие эффекты будут улучшены с помощью трассировки лучей.



