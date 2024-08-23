Об этом стало известно в ответ на прямой вопрос о производительности Avowed на консолях. В Obsidian заявили: «Производительность — это последнее, что важно»

Пока сложно говорить об этом как об однозначном утверждении, но, судя по интервью разработчиков Obsidian на Gamescom 2024, Avowed нацелена на 30 кадров в секунду на Xbox Series X|S.

Об этом стало известно в ответ на прямой вопрос о производительности Avowed на консолях. Разработчики из Obsidian сказали: «Производительность — это последнее, что важно». «Наша базовая цель — 30 кадров в секунду как минимум, это ожидание на данный момент», — добавили разработчики. Это может оставить открытой возможность дальнейших оптимизаций между настоящим моментом и запуском, назначенным на 18 февраля 2025 года.

Obsidian объяснила, что это одиночная игра от первого лица, поэтому нет необходимости в 60 кадрах в секунду. Этот компромисс позволяет добавить дополнительные элементы в плане эффектов, освещения и других вещей.

«Это компромисс, который мы приняли довольно рано, и мы им довольны», — сказали разработчики. Это говорит о том, что 60 fps в настоящее время не рассматривается Obsidian в качестве возможного варианта на консолях.

Однако разработчики отметили, что они всё ещё определяют этот параметр, и это одна из последних вещей, которые нужно сделать в процессе разработки. Поэтому вопрос может остаться открытым.

С другой стороны, это, конечно, не первый случай, когда подобное решение принимается, а эволюции происходят уже после запуска. Примеры Starfield и Redfall: обе игры были запущены только с режимом 30 fps, а затем получили 60 fps благодаря последующим обновлениям.