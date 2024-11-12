Представлен электромобиль Taycan 4

Porsche Taycan является хорошим электромобилем, но он не удовлетворяет потребности всех покупателей. Чтобы исправить этот недостаток, несмотря на замедление продаж электромобилей, Porsche добавила в модельный ряд два новых варианта, и теперь их количество выросло до 13. Новые модели — это GTS с мощностью 615 л.с. и Taycan 4. Последняя представляет собой базовую модель с полным приводом, которая раньше была доступна только в кузове Cross Turismo. Обе модели, а также GTS, оснащены новыми электродвигателями на задней оси, которые обеспечивают на 107 л.с. больше, чем прежние моторы.

Как и в случае с 911 GTS, Taycan GTS получил специализированный вариант шасси и подвески, а также характерную красную покраску Carmine Red. Эта окраска доступна как для обычной, так и для версии Cross Turismo. Когда включен Launch Control, мощность увеличивается на 100 л.с. по сравнению с предыдущей моделью, достигая 690 л.с.

В стандартный пакет Sport Chrono также входит новая функция push-to-pass, которая даёт дополнительный прирост мощности до 93 л.с. Эта функция также увеличивает крутящий момент до уровня, когда активирован Launch Control. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,1 секунды (улучшение на 0,4 секунды), а четверть мили можно пройти всего за 11,1 секунды — на 0,7 секунды быстрее, чем у предыдущих моделей Taycan GTS. Также доступна специальная настройка Electric Sport Sound, заимствованная от Taycan Turbo S, которая улучшает звук.

Акценты чёрного или антрацитового серого цвета выделяют экстерьер, но не так сильно, как новые передний и задний бамперы с глянцевыми вставками. Ярко-чёрная краска используется и на основаниях боковых зеркал. Стандартные 20-дюймовые колеса Taycan Turbo S Aero Design и опциональные 21-дюймовые колеса RS Spyder Design доступны только в сером цветовом варианте.

Модель Turbo GT также оказала влияние на интерьер, где используется сочетание чёрной кожи и материала Race-Tex. Предлагаются сиденья Adaptive Sports Seats Plus с 18 регулировками, а также мультифункциональное рулевое колесо GT, которое может быть выполнено в чёрном Race-Tex. В качестве альтернативы можно выбрать опциональный интерьерный пакет в сером цвете Slate Grey Neo вместо Carmine Red. Аудиосистема Bose и специфичная для GTS графика идут в комплекте по умолчанию.

Как и в случае с заднеприводным Taycan, Taycan 4 можно заказать с батареей Performance мощностью до 402 л.с. или с опциональной батареей Performance battery Plus, которая обеспечивает до 429 л.с. при использовании Launch Control. С одним двигателем на каждой оси Taycan 4 разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды, улучшая время своего собрата с задним приводом на десятые доли секунды. Чтобы повысить эффективность, передний мотор автоматически отключается, когда в нём нет необходимости. Стандартно эта модель оснащена 19-дюймовыми колесами, адаптивной пневматической подвеской с Porsche Active Suspension Management, чёрными тормозными суппортами и светодиодными фарами Matrix Design.

Комфортные сиденья с 8 регулировками также идут в стандартной комплектации, а также частичная отделка чёрной кожей, пакет акцентов Dark Silver, кожаное мультифункциональное рулевое колесо, алюминиевые накладки на пороги и аудиосистема на 10 динамиков. Интерьер может быть отделан в сером Slate Grey или с двухцветной схемой чёрного и светло-бежевого Limestone Beige. Что касается цен, то новая базовая модель AWD Taycan 4 начинается от $103300, а седан Taycan GTS — от $147900. Если выбрать кузов, похожий на универсал — Taycan GTS Sport Turismo, цена составит не менее $149800. Новые модели уже доступны для заказа, а поставки начнутся в конце первого квартала 2025 года, вероятно, в марте следующего года.