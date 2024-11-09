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Porsche и Chrysler показали противоположные результаты в рейтинге покупательской удовлетворённости
J.D. Power публикует рейтинг удовлетворённости американских покупателей автопроизводителями

Клиенты стали более довольны процессом покупки новых автомобилей в США, говорится в последнем исследовании J.D. Power. Индекс удовлетворённости продажами 2024 года показывает, что покупатели стали положительнее оценивать автодилеров. Главная причина этого в том, что количество клиентов, которые платят за новый автомобиль больше, чем указано в ценнике, сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Однако покупатели электромобилей продавцами по-прежнему недовольны. Это касается как покупателей массовых, так и премиальных электрических моделей. Они заявляют, что их дилеры недостаточно хорошо осведомлены о продаваемых электромобилях. Даже Tesla, которая продаёт автомобили без дилеров, не застрахована от этой жалобы.

В этом году 8% покупателей сообщили, что заплатили больше, чем указано в ценнике, за свой новый автомобиль или грузовик. Это значительное падение по сравнению с 15%, которые сообщали о доплатах выше рекомендованной розничной цены в 2023 году. И значительно ниже 25%, которые платили дополнительные суммы в 2022 году. Для покупателей премиального уровня количество тех, кто заплатил за автомобиль с наценкой, снизилось с 10% до 6%.

Увеличение запасов новых автомобилей объясняет снижение наценок, поскольку дефицит новых автомобилей эпохи пандемии практически исчез. В те времена наценки дилеров, то есть сумма, которую дилеры требовали сверх рекомендованной розничной цены, выросли на 140%. В результате покупатели платили $10000 долларов и более в виде наценок за некоторые популярные, но труднодоступные массовые автомобили.

J.D. Power оценивает 10 ключевых показателей для измерения удовлетворённости покупателей дилерами. Исследование показало, как важно их достижение. 57% покупателей заявили, что их дилер выполнил 9 или 10 из этих показателей. Эти критерии включают эффективное использование технологий, понимание потребностей клиентов и состояние автомобилей при доставке.

Оценка удовлетворённости покупателей электрических автомобилей составила 822 балла, у покупателей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания — 857 баллов. Покупатели электромобилей сообщили, что не удовлетворены знаниями своих дилеров о электромобилях. J.D. Power отметила, что покупатели Tesla, в частности, имели «значительно более низкую удовлетворённость» проведением инструктажей по функциям их автомобилей в розничных магазинах. Это показало, что передача продаж в собственные руки не всегда является решением проблемы.

Porsche заняла первое место по удовлетворённости среди премиальных марок второй год подряд с результатом 851 балл. Infiniti вторая, а Jaguar — третья, с брендом Land Rover на пятом. Бренды, показавшие результаты ниже среднего, включают Audi, Lexus, Mercedes-Benz, Alfa Romeo и Genesis. Оценка Genesis составила 781 балл, на 29 баллов ниже Alfa и на 37 баллов ниже среднего показателя. Среди массовых брендов наибольшую оценку получила Mini с 829 баллами, за ней следуют Buick, Subaru и Nissan. Chrysler, Mitsubishi и Toyota получили наименьшие оценки — 768, 776 и 777 баллов соответственно, все ниже среднего показателя сегмента, который составляет 798 баллов.

#автомобили
Источник: carbuzz.com
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