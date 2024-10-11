Porsche пытается не повторить проблемы с Chevy Bolt

Владельцам автомобилей Porsche Taycan скоро предстоит поездка в дилерский центр. Был объявлен отзыв из-за риска короткого замыкания в одном из модулей блока ячеек батареи. Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) выпустило отзыв более чем 27 000 электромобилей Porsche. Отзыв затрагивает «определённые» автомобили Taycan, выпущенные с 2021 по 2024 год. Уведомления будут отправлены владельцам до конца ноября.

Porsche пока не смогла точно определить, какие автомобили из модельного ряда Taycan имеют эту проблему. Porsche рекомендует владельцам Taycan, произведённых с 21 октября 2019 года по 1 февраля 2024 года, отвезти автомобили в дилерский центр, где специалисты смогут проверить батарею с помощью диагностического программного обеспечения. Также Porsche советует владельцам Taycan заряжать батарею автомобиля только до 80%, пока механики дилерского центра не смогут определить, нужно ли заменять батарею.

Если это звучит знакомо, то потому, что это одна из причин падения продаж электромобиля Chevrolet Bolt. Электромобиль прошёл через аналогичный отзыв в 2021 году из-за риска возгорания батареи.

Chevy пришлось заменить батареи в Bolt, произведённых с 2017 по 2019 год, на сумму $1,8 млрд. Проблемы с батареями привели к прекращению производства этой линии электромобилей и к судебному иску, который принёс владельцам Bolt EV и EUV 2020-2022 годов по $1400.