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2025 Hyundai Ioniq 5: увеличенный запас хода за увеличенную цену
Названа стоимость всех версий Hyundai Ioniq 5 будущего года в США

Автопроизводитель Hyundai только что объявил цены и предполагаемый запас хода для обновлённой модели Ioniq 5 EV 2025 года. Это первая модель, производимая на новом заводе корейского автопроизводителя в штате Джорджия. А также первая, оснащённая портом NACS (North American Charging Standard), более известным как зарядное устройство Tesla Supercharger.

Новый Ioniq 5 будет также обладать батареями немного большего объёма в обеих версиях, что обеспечат больший запас хода. В версии 2025 года добавлен долгожданный задний стеклоочиститель.

Начальная цена Ioniq 5 2025 составляет $42500, не включая сбор за доставку в размере $1475. Это цена за модель SE RWD Standard Range с небольшим двигателем мощностью 168 л.с., приводящим в движение задние колеса. Батарея на 63 кВт·ч и небольшой двигатель обеспечивают запас хода 394 км по оценке EPA. Цена на $700 выше, чем в прошлом году, но запас хода увеличен на 64 км.

Другие модели имеют похожий рост цен и запаса хода. Версия RWD мощностью 225 л.с. получает 511 км (по сравнению с 487 км в прошлом году). Модели AWD мощностью 320 л.с. проедут 466 км, что на 48 км больше, чем в прошлом году, и стоят от $50050.

Благодаря новому порту NACS Ioniq 5 получит доступ к 36000 станций быстрой зарядки уровня 3 DC в США. Автомобиль может заряжаться с 10% до 80% за 20 минут на станции мощностью 350 кВт. Hyundai также предоставит адаптер для использования существующих станций быстрой зарядки CCS.

Помимо аккумулятора и нового завода, есть и другие изменения. Hyundai переработала элементы управления HVAC для большей эргономичности. Добавлены физические кнопки управления подогревом и вентиляцией сидений на моделях, оснащённых этими функциями. Есть стандартные беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

Рулевое колесо было заменено на более традиционное. Внешний вид автомобиля изменен — с новым передним бампером, новыми фарами, усовершенствованными водостоками на крыше и несколькими новыми цветами кузова.

  • Ioniq 5 SE RWD Standard Range: 168 л.с., 394 км, $42500
  • Ioniq 5 SE RWD: 225 л.с., 512 км, $46550
  • Ioniq 5 SEL RWD: 225 л.с., 512 км, $49500
  • Ioniq 5 Limited RWD: 225 л.с., 512 км, $54200
  • Ioniq 5 SE Dual Motor AWD: 320 л.с., 467 км, $50050
  • Ioniq 5 SEL Dual Motor AWD: 320 л.с., 467 км, $53000
  • Ioniq 5 XRT Dual Motor AWD: 320 л.с., 417 км, $55400
  • Ioniq 5 Limited Dual Motor AWD: 320 л.с. 433 км, $58100

Также для 2025 года добавлена новая внедорожная модель XRT. Она получает дополнительный подъём подвески на 1 дюйм в версии с двумя двигателями и увеличенным запасом хода, а также внедорожные шины на 18-дюймовых дисках. XRT имеет уникальные защитные накладки для создания более прочного внешнего вида и специальные режимы для снега, песка и грязи.

Внедорожные шины и подъём уменьшают запас хода, но благодаря новой батарее это сокращение минимально и запас составляет примерно столько же, сколько у прошлогодней модели. Ioniq 5 XRT имеет запас хода 416 км по оценке EPA.

#автомобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
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