Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Hyundai Ioniq 7 выпустят как Ioniq 9
Появились новые изображения электромобиля Hyundai Ioniq 9

Электромобиль, ранее известный как Hyundai Ioniq 7, официально получил новое имя, а вместе с ним и дату официального представления. Это произойдёт уже через несколько недель. Hyundai готова показать свою версию Kia EV9 в серийном исполнении после предварительного показа в виде концепта Hyundai Seven в 2021 году. В четырёх новых изображениях Hyundai демонстрирует элементы дизайна, которые будут у Ioniq 9. Среди них округлый силуэт, очень похожий на оригинальный концепт. Другие элементы включают переднюю решётку с LED-освещением, которая уже стала визитной карточкой текущей линейки моделей Ioniq — 5 и 6.

Эффективность электромобиля будет во многом зависеть от его аэродинамики. Hyundai называет свой язык дизайна «аэростетическим», вдохновлённым сочетанием аэродинамической производительности и эстетической привлекательности. Hyundai черпает вдохновение для экстерьера и интерьера новинки из форм яхт и обещает, что изогнутая крыша обеспечит достаточное пространство для пассажиров на всех трёх рядах сидений.

Другим источником вдохновения для дизайна стал корейский национальный костюм — ханбок, о чём свидетельствуют диагональные линии на боковой стороне внедорожника. Передняя световая панель сделана из фирменного освещения Hyundai с параметрическими пикселями. Многоспицевые колеса должны быть чрезвычайно аэродинамичными. В ближайшее время появится больше изображений Ioniq 9, поскольку Hyundai обещает различные тизеры в течение следующих трёх недель перед глобальным релизом в ноябре. Это на несколько месяцев позже, чем ожидалось изначально.

Хотя экстерьер во многом позаимствован у концепта (за исключением колёс), интерьер будет совсем не похож на салон, который показывали ранее. Он будет иметь более традиционную компоновку с тремя рядами сидений и обычными задними дверями.

Hyundai Ioniq 9 будет связан с Kia EV9, имея под капотом ту же архитектуру E-GMP. Хотя некоторые детали наверняка будут отличаться, эти бренды в значительной степени используют одинаковое оборудование. В стандартной версии ожидается RWD-модель мощностью около 215 л.с. и батареей ёмкостью около 76,1 кВт•ч, обеспечивающей запас хода около 370 км. Это соответствует стандартной модели Kia EV9 Light. Модели с большим запасом хода имеют батарею на 99,8 кВт•ч в Kia, обеспечивающую до 490 км хода в конфигурации с одним двигателем. Двухмоторные варианты имеют запас хода около 450 км, мощность до 379 л.с. и могут разгоняться с 0 до 100 км/ч за пять секунд.

Ожидается, что Hyundai будет иметь аналогичные показатели. Если похожи будут и цены, это означает стоимость в США около $55000. Возможно, он будет даже дешевле, так как производство Ioniq 9 в США может совпасть с производством EV9. Это сделает обе модели пригодными для получения федерального налогового вычета до $7500. Позже к ним может присоединиться ещё более роскошный внедорожник на той же платформе от Genesis.

#электромобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi представила спортивный седан SU7 Ultra мощностью 1500 л.с.
Мошенники научились подделывать показатель износа батарей у электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
12
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
11
На БАМе российские железнодорожники побили советский рекорд по суточной укладке пути
6
Инженеры концерна "Калашников" завершили модернизацию тепловизоров "Маугли-2" и "Маугли-2М"
+
В играх с трассировкой лучей Radeon RX 7900 XTX оказалась в 2 раза медленнее, чем GeForce RTX 4090
38
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
Xiaomi Poco F7 Pro получит 6.67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и чип Snapdragon 8 Gen 3
+
Xiaomi назвала 77 смартфонов, которые в 2025г получат мобильную операционную систему HyperOS 2
+
Технические характеристики смартфона POCO F7 Pro
1
Компания «Витязь» наладила массовое производство защиты от дронов для бронетехники
4
Илон Маск заявил, что гуманоидные роботы превратят Tesla в «компанию стоимостью 25 трлн долларов»
4
Forbes: Армия РФ "выключает" Левобережную Украину, прицельно уничтожая подстанции
2
Associated Press: ИИ-помощник от OpenAI в больницах США искажает диагнозы и выдумывает курсы лечения
1
Россия усиливает космическую разведку новыми спутниками
3
Xiaomi представила спортивный седан SU7 Ultra мощностью 1500 л.с.
+
Представлен Xiaomi 15 Pro с тройной камерой Leica, батареей на 6100 мАч и чипом Snapdragon 8 Elite
+
Экологи прогнозируют, что через 6 лет использование ИИ приведет к миллионам тонн электронных отходов
1
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
8
За неделю в немецком Mindfactory не удалось продать ни один процессор Intel серии Core Ultra 200
4
Показана портативная приставка OneXFly F1 Pro с APU Ryzen AI 9 HX 370 и быстрым iGPU Radeon 890M
+

Популярные статьи

Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
12
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
29
Как не прогадать при покупке ноутбука, и на какие хитрости часто идут производители и продавцы
4
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
13
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
48
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
17
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
7
Выбираем самые выгодные видеокарты для Call of Duty: Black Ops 6 в разрешении 1080р, 2К и 4К
3
Подробный гайд по сборке ремастера TESIII: Morrowind с помощью Mod Organizer 2
2

Сейчас обсуждают

nonses84
02:06
Смерти холопов, алегархов ни когда не волновало.
Обновлённый кроссовер Chery Tiggo 4 с турбомотором выходит на российский рынок
nonses84
02:01
Так даже сектанты уже переобуваться.
AMD официально представила Ryzen 7 9800X3D за 479 долларов
nonses84
01:49
Так это тупой вброс, просто ты видишь, то что тебе хочется. А факты указывают не на проплаченныю рекламу.
В Сети появился список устройств, которые первыми получат Xiaomi HyperOS 2.0
Red Chimbacket
01:49
Бесполезно, у него все в 2 раза медленнее в сравнении с виндой, но она ему тоже не нравиться, или он нам просто свистит...
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
nonses84
01:46
Так эта шавка пендосская , которая о своем народе вообще не думает.
Apple продала рекордное количество iPhone в третьем квартале 2024 года
ischo?
01:43
Какие коэффициенты? К=кило, 2К=2000 - примерное количество пикселей по горизонтали.
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
nonses84
01:42
Сосать алигархату хохляцкому
Небензя: Россия не допустит повторения сценария с минскими договоренностями
nonses84
01:39
Спецом заставляют переходить на 11 говно. Хотя на 10ке всё стабильно без обнов и ФПС больше по сравнению с 11 говном
Microsoft выпустила исправление для приложений, которые не работают на Windows 10
nonses84
01:37
Страдаете пи..ары
Microsoft выпустила исправление для приложений, которые не работают на Windows 10
nonses84
01:36
Даёшь на огрызок 100% пошлины?
iPhone в России могут подорожать из-за введения дополнительных сборов на продукцию Apple
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем