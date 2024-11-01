Появились новые изображения электромобиля Hyundai Ioniq 9

Электромобиль, ранее известный как Hyundai Ioniq 7, официально получил новое имя, а вместе с ним и дату официального представления. Это произойдёт уже через несколько недель. Hyundai готова показать свою версию Kia EV9 в серийном исполнении после предварительного показа в виде концепта Hyundai Seven в 2021 году. В четырёх новых изображениях Hyundai демонстрирует элементы дизайна, которые будут у Ioniq 9. Среди них округлый силуэт, очень похожий на оригинальный концепт. Другие элементы включают переднюю решётку с LED-освещением, которая уже стала визитной карточкой текущей линейки моделей Ioniq — 5 и 6.

Эффективность электромобиля будет во многом зависеть от его аэродинамики. Hyundai называет свой язык дизайна «аэростетическим», вдохновлённым сочетанием аэродинамической производительности и эстетической привлекательности. Hyundai черпает вдохновение для экстерьера и интерьера новинки из форм яхт и обещает, что изогнутая крыша обеспечит достаточное пространство для пассажиров на всех трёх рядах сидений.

Другим источником вдохновения для дизайна стал корейский национальный костюм — ханбок, о чём свидетельствуют диагональные линии на боковой стороне внедорожника. Передняя световая панель сделана из фирменного освещения Hyundai с параметрическими пикселями. Многоспицевые колеса должны быть чрезвычайно аэродинамичными. В ближайшее время появится больше изображений Ioniq 9, поскольку Hyundai обещает различные тизеры в течение следующих трёх недель перед глобальным релизом в ноябре. Это на несколько месяцев позже, чем ожидалось изначально.

Хотя экстерьер во многом позаимствован у концепта (за исключением колёс), интерьер будет совсем не похож на салон, который показывали ранее. Он будет иметь более традиционную компоновку с тремя рядами сидений и обычными задними дверями.

Hyundai Ioniq 9 будет связан с Kia EV9, имея под капотом ту же архитектуру E-GMP. Хотя некоторые детали наверняка будут отличаться, эти бренды в значительной степени используют одинаковое оборудование. В стандартной версии ожидается RWD-модель мощностью около 215 л.с. и батареей ёмкостью около 76,1 кВт•ч, обеспечивающей запас хода около 370 км. Это соответствует стандартной модели Kia EV9 Light. Модели с большим запасом хода имеют батарею на 99,8 кВт•ч в Kia, обеспечивающую до 490 км хода в конфигурации с одним двигателем. Двухмоторные варианты имеют запас хода около 450 км, мощность до 379 л.с. и могут разгоняться с 0 до 100 км/ч за пять секунд.

Ожидается, что Hyundai будет иметь аналогичные показатели. Если похожи будут и цены, это означает стоимость в США около $55000. Возможно, он будет даже дешевле, так как производство Ioniq 9 в США может совпасть с производством EV9. Это сделает обе модели пригодными для получения федерального налогового вычета до $7500. Позже к ним может присоединиться ещё более роскошный внедорожник на той же платформе от Genesis.