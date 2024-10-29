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OnePlus Open 2 получит беспроводную зарядку и крупный аккумулятор на 5700 мАч
OnePlus Open 2 должен стать одним из самых тонких складных смартфонов

OnePlus Open является одним из лучших складных смартфонов за последнюю пару лет. Его смена ещё не вышла, но, судя по утечкам, OnePlus Open 2 станет лучше прежнего. Ожидается появление беспроводной зарядки, несмотря на значительно более тонкий корпус и намного более крупный аккумулятор.

Инсайдер Digital Chat Station на Weibo сообщает, что в продолжении OnePlus Open, а также в аппарате Oppo Find N3 будет поддержка беспроводной зарядки. Этому не помешает «экстремальная тонкость». Ожидается, что новый складной смартфон превзойдёт в этом отношении Pixel 9 Pro Fold, а может замахнуться и на самый тонкий Honor Magic V3. При этом ёмкость аккумулятора удастся увеличить.

Если в OnePlus Open совокупная ёмкость равна 4805 мАч, то в новом устройстве она может составить 5700 мАч. Аппарат первого поколения в этом плане превосходит Galaxy Z Fold 6 и Pixel 9 Pro Fold. Значение 5700 мАч опередит большинство классических смартфонов.

В этом поможет развитие технологий батарей. Honor использует технологии кремний-углеродных батарей, чтобы разместить батарею ёмкостью 5150 мАч в невероятно компактном складном смартфоне Magic V3 толщиной 9,9 мм.

OnePlus Open 2 будет работать на Snapdragon 8 Elite, предложит три камеры по 50 Мп и порт USB-C.

#смартфоны #oneplus
Источник: 9to5google.com
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