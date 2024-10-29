OnePlus Open является одним из лучших складных смартфонов за последнюю пару лет. Его смена ещё не вышла, но, судя по утечкам, OnePlus Open 2 станет лучше прежнего. Ожидается появление беспроводной зарядки, несмотря на значительно более тонкий корпус и намного более крупный аккумулятор.
Инсайдер Digital Chat Station на Weibo сообщает, что в продолжении OnePlus Open, а также в аппарате Oppo Find N3 будет поддержка беспроводной зарядки. Этому не помешает «экстремальная тонкость». Ожидается, что новый складной смартфон превзойдёт в этом отношении Pixel 9 Pro Fold, а может замахнуться и на самый тонкий Honor Magic V3. При этом ёмкость аккумулятора удастся увеличить.
Если в OnePlus Open совокупная ёмкость равна 4805 мАч, то в новом устройстве она может составить 5700 мАч. Аппарат первого поколения в этом плане превосходит Galaxy Z Fold 6 и Pixel 9 Pro Fold. Значение 5700 мАч опередит большинство классических смартфонов.
В этом поможет развитие технологий батарей. Honor использует технологии кремний-углеродных батарей, чтобы разместить батарею ёмкостью 5150 мАч в невероятно компактном складном смартфоне Magic V3 толщиной 9,9 мм.
OnePlus Open 2 будет работать на Snapdragon 8 Elite, предложит три камеры по 50 Мп и порт USB-C.