OnePlus 13 ждут в Китае до конца октября

Уже было немало утечек данных относительно будущего флагманского смартфона OnePlus 13, рассказавших о ряде характеристик. Недавно на Geekbench появилась информация о глобальной версии OnePlus 13. Это также позволило познакомиться с кое-какими спецификациями.

Устройство с модельным номером CPH-2653 набрало впечатляющие 2986 баллов в одноядерном тесте и 8779 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6. OnePlus 12 здесь набирает 638 и 3648 баллов соответственно.

Эти результаты чуть ниже, чем у другого устройства OnePlus, ранее замеченного на Geekbench. Аппарат с номером PJZ110 может представлять собой версию OnePlus 13 для Китая. Она набрала 3236 баллов в одноядерном тесте и 10049 баллов в многоядерном тесте.

Номинальная частота процессора в глобальной версии 2,78 ГГц, максимальная тактовая частота 4,09 ГГц. Этот чип указывает на Qualcomm Snapdragon 8 Gen Elite (Snapdragon 8 Gen 4). На этом процессоре должны работать оба варианта устройства.

Глобальная версия может поставляться с операционной системой Android 15. Также упоминается конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти. Это значительно меньше, чем вариант с 24 ГБ у OnePlus 12.

Релиз устройства OnePlus ожидается в конце октября в Китае. В начале следующего года его ждут в остальном мире. Среди других характеристик известно об экране AMOLED 6,8 дюйма с частотой 120 Гц, основной камере 50 Мп с настройками Hasselblad, аккумуляторе 6000 мАч с зарядкой 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Имеется также защита от воды и пыли IP69.