OnePlus анонсировала OxygenOS 15 с искусственным интеллектом

Компания OnePlus представила OxygenOS 15. Это очередное крупное обновление программного обеспечения её устройств, предлагающее функции на основе ИИ, уменьшенный размер, повышенную безопасность и улучшенный пользовательский опыт. OxygenOS 15 предлагает функцию под названием «Параллельная обработка». Она устраняет задержки при переключении между несколькими приложениями.

Параллельная обработка позволяет пользователям открывать и переключаться между более чем 20 приложениями с плавными переходами. OnePlus доработала анимацию на основе отзывов пользователей, постаравшись обеспечить как более плавные взаимодействия.

С оптимизацией системы Light5 OxygenOS 15 сокращает системное хранилище почти на 20% по сравнению с OxygenOS 14. Убрав лишние функции, OnePlus освободила больше пространства для хранения личных файлов и приложений. Производительность системы при этом не пострадала.

OxygenOS 15 предлагает ряд функций на основе ИИ, предназначенных для улучшения выполнения повседневных задач. Особенно это относится к редактированию фотографий и управлению файлами.

AI Detail Boost и AI Unblur используют технологии OnePlus AI для улучшения низкокачественных или размытых изображений. Они превращаются в чёткие, высококачественные снимки одним нажатием.

AI Reflection Eraser удаляет нежелательные отражения с фотографий, сделанных через стекло, восстанавливая естественный контент без искажений. Global Search позволяет пользователям вести поиск в приложениях, используя обработку естественного языка. Circle to Search упрощает поиск, если обвести изображение или текст на экране.





Pass Scan предлагает пользователям возможность сканировать и сохранять бумажные посадочные талоны в Google Wallet, упрощая управление поездками. AI Notes повышает продуктивность, автоматически организуя, подводя итоги и настраивая формальность заметок. Это делает их более ясными и удобными для управления. AI Reply в составе AI Toolbox генерирует контекстуально уместные ответы в чат-приложениях, упрощая общение.

OxygenOS 15 предлагает более утончённый дизайн с обновлениями функции Shelf Cards, полутоновую цветовую схему и настраиваемые макеты. Пользователи получат новые мерцающие эффекты, улучшающие анимацию установки приложений, разблокировки и зарядки. OnePlus OneTake приносит плавные переходы от Always-On Display (AOD) к главному экрану. Новая функция Open Canvas улучшает многозадачность, позволяя выполнять плавные взаимодействия на двух приложениях на экране.





Также доступна более детализированная персонализация экранов блокировки и главного экрана. Новая функция «Глубина» придаёт фотографиям драматический эффект, выделяя объект на размытом фоне.





OxygenOS 15 предлагает функции безопасности, включая защиту от кражи. Она автоматически блокирует устройство в случае подозрительной активности, такой как резкое ускорение. Пользователи также могут удалённо заблокировать свой смартфон с помощью FindMyDevice, даже если устройство отключено. Google Play Protect Live добавляет ещё один уровень защиты, анализируя поведение приложений в реальном времени для выявления и блокировки вредоносных программ.

OnePlus интегрировала Google Gemini как стандартного помощника, повышая продуктивность и созидательность. Gemini может помочь с письмами, обучением и многим другим через голосовое взаимодействие в реальном времени. Доступный на более чем 40 языках, Gemini Live позволяет пользователям вести беседы с ИИ-помощником, предлагая динамичный и интерактивный способ решения повседневных задач.





OxygenOS 15 облегчает пользователям обмен файлами с пользователями iPhone через новую функцию Share with iPhone. Она исключает необходимость в дополнительных приложениях на устройствах OnePlus. Функция OnePlus Connect улучшает кроссплатформенную связь и обмен файлами.