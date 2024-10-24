Названа предполагаемая стоимость смартфона OnePlus 13

Компания OnePlus готовится к запуску своего следующего флагманского смартфона OnePlus 13 уже 31 октября в Китае. Компания постепенно делится подробностями об этом устройстве, уже показав его дизайн.

Перед запуском появилась информация о стоимости китайской версии. Ожидается, что OnePlus 13 будет стоить 4699 юаней ($659). Это на 400 юаней ($56) больше, чем стоил OnePlus 12. Сейчас уже подтверждено, что OnePlus 13 будет работать на последнем флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite. У него будет до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Это сочетание характеристик принесёт высокую производительность. Устройство уже набрало 3094447 баллов в бенчмарке AnTuTu.

Для отвода тепла смартфон будет оснащён вторым поколением системы охлаждения Tiangong Cooling System Pro. Программные функции, такие как Tidal Engine, Aurora Engine, E-Sports Independent Graphics Engine и AI Acceleration Solution, улучшат как производительность, так и пользовательский опыт.

OnePlus 13 будет предложен в трёх цветовых вариантах: белый White Dew Morning Light, синий Blues Hour и Obsidian Secret Realm. Экран имеет изгибы по сторонам.

Основная камера обладает разрешением 50 Мп, а всего сзади их три. Ожидаются такие функции, как оптическая стабилизация изображения и режим ночной съёмки.

OnePlus 13 будет работать на ColorOS 15 поверх Android 15. Глобальная версия предложит оболочку OxygenOS 15, которая будет анонсирована 24 октября.

Смартфон оборудован аккумулятором с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и магнитной беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.