Call of Duty: Black Ops 6 продолжает ставить рекорды

Релиз очередной видеоигры серии Call of Duty вызвал большой ажиотаж, поскольку эта франшиза много лет является основой игровой индустрии. Activision вложила немало усилий в маркетинг игры. По заявлению британских сетей EE и BT, Black Ops 6 привлекла наибольший трафик за всю историю запуска игр в Великобритании. Это огромный успех как для франшизы, так и для Activision, хотя и вполне закономерный с учётом вложенных средств в продвижение.

Пик количества игроков, подключившихся к ПК и консолям, пришёлся не на день официального запуска игры. Тогда сделавшие предварительные заказы смогли скачать её заранее.

Call of Duty: Black Ops 6 стала первой, доступной в Xbox Game Pass с момента запуска. Call of Duty: Modern Warfare III и Warzone также доступны подписчикам Game Pass Ultimate. Сети EE и BT отметили рост трафика Xbox Live на своей интернет-платформе на 144% по сравнению с предыдущей неделей. Это значительный объём трафика, под стать размерам игры. Были сообщения, что размер может достигать 300 ГБ, но в реальности обошлось значением 102 ГБ.

Подробная статистика пока отсутствует, поскольку прошло всего несколько дней с момента релиза, хотя есть данные от Steam. Интересно будет увидеть показатели числа игроков, пришедших через Game Pass, поскольку это значительно более дешёвый способ получить доступ к игре.