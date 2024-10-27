Black Ops 6 на PS5 работает лучше, чем на Xbox Series

Call of Duty: Black Ops 6, новейшая часть знаменитой серии от Activision, продемонстрировала отличное качество на PlayStation 5, превзойдя Xbox Series X|S по стабильности и производительности в кампании, мультиплеере и зомби-режиме. Это особенно интересно, учитывая, что консоль PS5 Pro еще не вышла, но уже заявлено, что для неё Activision выпустит улучшенную версию игры, чтобы соответствовать требованиям Sony.

Игра предлагает около 9,5 часов напряженных и увлекательных миссий, где разработчики создали уникальные и запоминающиеся моменты, делая кампанию одной из лучших за последние годы. Студия Treyarch, ответственная за разработку, получила время и ресурсы для тщательной проработки всех аспектов игры, что позволило создать интересную кампанию, а также разнообразные игровые ситуации.

Фанаты серии отметили, что Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 — это, пожалуй, одно из лучших воплощений франшизы за последнее время. Высокая детализация, улучшенные анимации и стабильная частота кадров делают игру особенно привлекательной на этой платформе. Для пользователей Xbox игра также доступна через Xbox Game Pass, что дает шанс опробовать новинку без необходимости полной покупки.























