Новая часть Call of Duty вернула интерес к франшизе и собрала рекордное количество игроков

Долгожданный релиз Call of Duty: Black Ops 6, состоявшийся 25 октября, обернулся настоящим успехом. В первый же день на платформе Steam одновременно играло более 260 тысяч человек, что сделало эту часть самой популярной в серии на старте. Предыдущий рекорд принадлежал Call of Duty: Modern Warfare III, которая в прошлом году достигла пика в 190 тысяч игроков. Даже на фоне популярности Warzone и доступности Game Pass для Xbox, Black Ops 6 демонстрирует, что классическая формула серии по-прежнему востребована.

Новая часть продолжает историю Cold War, добавляя элементы из Black Ops 2. Игроков ждёт захватывающая кампания, традиционный зомби-режим и напряженные многопользовательские сражения. На старте доступно 16 карт, а также возвращена система Престижа. Уже 1 ноября Treyarch планируют порадовать фанатов ремастером культовой карты Nuketown, а 14 ноября начнётся первый сезон Warzone с новыми картами и режимами.

Хотя сюжетная кампания получила высокие оценки от игроков, Black Ops 6 не обошлась без критики. Пользователи жалуются на технические сбои и вылеты. Тем не менее, разработчики активно работают над устранением неполадок, обещая сделать игровой процесс стабильнее.

Судя по результатам первых дней, Black Ops 6 не только вернула внимание к франшизе Call of Duty, но и установила планку для будущих релизов, доказывая, что интерес к серии остается на высоком уровне.