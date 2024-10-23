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Amogus54
В Call of Duty Black Ops 6 добавили платный звук за $20
Enhanced Headphone Mode в Call of Duty за $20: предел наглости или инновация?

Call of Duty: Black Ops 6 продолжает привлекать внимание не только своим игровым процессом, но и спорными решениями разработчиков. В новой части знаменитой франшизы появилась платная функция — Enhanced Headphone Mode. Эта опция, стоимостью 20 долларов, обещает улучшенное качество звука, настроенное под анатомические особенности игрока, обеспечивая наилучший аудиоопыт.

Сообщество игроков в шоке. Многие геймеры считают, что Activision зашли слишком далеко с монетизацией, и задаются вопросом, найдутся ли те, кто действительно готов платить за такую настройку. Звучат саркастические комментарии о том, что следующим шагом компании может стать введение платы за каждое включение игры.

Релиз Black Ops 6 состоится 25 октября, и игра будет доступна сразу в Game Pass, что может смягчить удар для подписчиков. Однако платная аудио-настройка уже стала предметом активных обсуждений и критики.

Компания Activision, известная своей агрессивной монетизацией, продолжает внедрять платные опции в своих играх, что вызывает негодование у геймеров. Ранее подобные практики уже были подвергнуты критике, и новая инициатива с платной настройкой звука лишь подлила масла в огонь.

#microsoft #activision #xbox #новости игр #новости игровой индустрии #activision blizzard #call of duty #gamepass #gamepass ultimate #call of duty black ops 6
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Ну вот и пришло время, платить за "воздух" Это надо было предоставлять как эксклюзив этой игры, чтобы народ афигел. А тут просто Хххтьфу в лицо геймерам...
В Call of Duty Black Ops 6 добавили платный звук за $20
Максим Лысенко
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Если не сложно можешь скинуть или сказать как загуглить, скачать и так далее, а то я тут тоже скачивал измененные драйвера и не помогло
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