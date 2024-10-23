Enhanced Headphone Mode в Call of Duty за $20: предел наглости или инновация?

Call of Duty: Black Ops 6 продолжает привлекать внимание не только своим игровым процессом, но и спорными решениями разработчиков. В новой части знаменитой франшизы появилась платная функция — Enhanced Headphone Mode. Эта опция, стоимостью 20 долларов, обещает улучшенное качество звука, настроенное под анатомические особенности игрока, обеспечивая наилучший аудиоопыт.

Сообщество игроков в шоке. Многие геймеры считают, что Activision зашли слишком далеко с монетизацией, и задаются вопросом, найдутся ли те, кто действительно готов платить за такую настройку. Звучат саркастические комментарии о том, что следующим шагом компании может стать введение платы за каждое включение игры.

Релиз Black Ops 6 состоится 25 октября, и игра будет доступна сразу в Game Pass, что может смягчить удар для подписчиков. Однако платная аудио-настройка уже стала предметом активных обсуждений и критики.

Компания Activision, известная своей агрессивной монетизацией, продолжает внедрять платные опции в своих играх, что вызывает негодование у геймеров. Ранее подобные практики уже были подвергнуты критике, и новая инициатива с платной настройкой звука лишь подлила масла в огонь.