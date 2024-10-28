Nintendo может рассказать о Switch 2 на этой неделе

После того, как Nintendo подтвердила работу над портативной игровой консолью Switch 2, появились информация и слухи о новой консоли. Говорится о совместимости с играми от Nintendo Switch и возможной дате релиза, однако сама компания хранит молчание. Если верить последнему слуху, это скоро изменится. Авторитетный инсайдер сообщил, что Nintendo может приоткрыть завесу до конца октября.

Как пишет издание Notebook Check, новость пришла от инсайдера PH Brazil. Он уже некоторое время делится сведениями о Switch 2. На этот раз говорится, что Switch 2 покажут до 31 октября.

PH Brazil указывает, что у Nintendo 5 ноября состоится конференция для инвесторов. Сейчас у компании нет значительных анонсов для привлечения новых акционеров. Таким образом, логично было бы, если Nintendo представит Switch 2 и все её новые функции, чтобы привлечь внимание инвесторов.

Этот шаг также имеет смысл в свете предыдущего слуха о том, что Switch 2 выйдет в марте/апреле 2024 года. Это даст Nintendo около полугода для создания ажиотажа вокруг новой консоли.