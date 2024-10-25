Игры для PlayStation и Nintendo продолжат выходить

Глава Microsoft Сатья Наделла подтвердил, что успешные релизы таких игр, как Hi-Fi Rush и Sea of Thieves, на PlayStation и Nintendo соответствуют новой стратегии компании. По его словам, Microsoft планирует и дальше поддерживать эту политику, предлагая свои проекты на различных игровых платформах. Один из ярких примеров — запланированный релиз игры про Индиану Джонса на PlayStation 5 в 2025 году.

Этот шаг укрепляет репутацию Microsoft как инклюзивной компании, готовой открыто делиться своими проектами с более широкой аудиторией. В отличие от компаний, которые предпочитают делать свои игры эксклюзивами, Microsoft активно распространяет свои флагманские проекты на других устройствах.

Эта стратегия уже принесла свои плоды, поскольку большее количество игроков получает доступ к играм, которые могли бы остаться только в экосистеме Xbox. В то же время, компания сохраняет свои флагманские проекты, такие как Halo и Forza, исключительно для своих платформ, создавая баланс между расширением и сохранением бренда.