Видеоигры появились достаточно давно, но настоящая популярность к ним пришла с появлением приставок. На заре игровой эры рынок был переполнен интересными идеями, а контент пестрил разнообразием. На смену примитивному Понгу и Арканоиду пришли реалистичные образы 8-битных приставок, после чего также стремительно на рынок вышли и 16-битные консоли. Тогда каждый уважающий себя школьник просто обязан был иметь игровую приставку, просиживая часами у экранов стареньких, а иногда и чёрно-белых телевизоров. Сегодня популярные тайтлы прошлого кажутся жутко примитивными, но именно популярность целого ряда классических серий позволила гигантам современной игровой индустрии заработать миллиарды долларов.

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В настоящее время из крупных производителей остались только Microsoft, Sony и Nintendo. Первая испытывает мощнейшее давление со стороны конкурентов и никак не может найти своё место под солнцем. Прежние стратегии не работают, ну а новых идей у Софтверного гиганта пока нет. Xbox уже достаточно давно обходится без эксклюзивов, а в итоге не интересен рядовым геймерам, поскольку ничем не отличается от обычного компьютера. Sony не только пытается монополизировать рынок, но и успешно наладила выпуск эксклюзивов на персональные компьютеры. Благодаря тому, что между релизами на PlayStation и ПК проходит два года, довольны остаются владельцы обеих платформ. Nintendo продолжает идти своим путём, продавая фанатам Марио и Зельды графику уровня 2000-х годов. Судя по тому, что продажи Switch подбираются к 150 миллионам копий, то дела у японской корпорации идут довольно успешно. Не сидит без дела и Valve. Владелец игрового магазина Steam несколько лет назад выпустил довольно успешную карманную консоль под названием Deck и даже произвёл в играх на ПК небольшую революцию.

Есть ещё несколько компаний, пытающихся зарабатывать на рынке компактных игровых консолей, но продажи здесь минимальные и никак не влияют на основную рыночную статистику. Microsoft, Sony и Nintendo не только продают игровые приставки собственного производства, но и удерживают монополию по реализации контента. Проще говоря, если вы захотите купить новинку для PlayStation 5, то придётся либо обращаться в цифровой магазин PlayStation Store, либо искать точки реализации физических копий. Точно такой же тактики придерживаются и две другие компании, ну а сегодня мы видим, что купленные игры всё меньше принадлежат геймерам. Долгое время любители видеоигр предпочитали физические носители информации, но со временем стало очевидно, что хранить все купленные игры в цифровом магазине гораздо проще. Вам не нужно думать, куда класть десятки коробок с дисками, а после ещё и искать нужный, если возникло желание поиграть в старую игру. Всё это под рукой и находится в вашем аккаунте. Вслед за цифровыми магазинами на консолях начали появляться аналоги и на ПК.

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Самым крупным и популярным остаётся Steam, но Epic Games Store демонстрирует постоянный рост и продолжает привлекать новых геймеров. Есть ещё ряд сервисов, включая GOG, представляющий интересы польской студии CD Projekt. Этот сервис можно назвать максимально дружелюбным, но о таких нюансах рядовые пользоавтели предпочитают не задумываться. Игровая индустрия приносит огромные деньги, ну а ранее придуманные правила мешают расширять сферу влияния и зарабатывать ещё больше. Простой пример, вы несколько лет создаёте игру, которая обходится вам в десятки миллионов долларов. Иногда расходы оказываются ещё выше, но это не значит, что игру ждёт успех. Так, перспективная MMO-аркада The Crew вызвала прохладный приём, но разработчики не придумали ничего лучше, чем отключить серверы. А между тем игра стоила 70 долларов на старте, а купившие её сегодня не могут даже поиграть в одиночную компанию. Пример не уникален, но очень показателен, ведь покупатели цифровых копий становятся всё более бесправными.

Как уже было сказано выше, долгое время магазины цифровой дистрибуции играли по определённым правилам, но антироссийские санкции преподнесли нам множество сюрпризов. Совершенно внезапно выяснилось, что Microsoft, Sony и Nintendo имеют право изымать те или иные игры, ранее купленные рядовыми жителями того или иного государства. Разработчики осложнили доступ к своему контенту, хотя десятилетиями уверяли, что они никогда не станут заложниками политики. Всё меняется, ну а сегодня крупные издатели и продавцы контента хотят окончательно лишить геймеров прав на ранее приобретённые цифровые товары. Похоже, Valve станет первой компанией, официально разрешившей самой себе отнимать у покупателей игровой контент. Как стало известно, с недавних пор абсолютно все игры в Steam получили крайне любопытную приписку к лицензии. На странице любой цифровой копии сказано, что геймеры приобретают не цифровую копию игры, а именно лицензию от магазина, позволяющую использовать контент до тех пор, пока это вообще возможно. Проще говоря, если в друг по каким-то причинам Valve решит разорвать соглашение с той или иной студией, то все ранее купленные игры из вашего аккаунта исчезнут.

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Раньше ничего подобного произойти не могло, но времена меняются, но изменения точно не порадуют рядовых геймеров. Судя по всему, совсем скоро аналогичные правила появятся в магазинах Microsoft, Sony и Nintendo, а значит мы с вами окончательно потеряем право использования честно приобретённым контентом. Всё это вызывает сильное разочарованием, но выход всё же есть и заключается он в покупке дисковых копий игр. На MMO типа The Crew такая хитрость не распространяется, но даже из хорошего правила бывают исключения. Если вы ещё не перешли на торренты и в будущем хотите возвращаться в свою обширную библиотеку цифрового контента, то переходите на диски. Цены здесь немного выше, чем на цифровые копии, но у вас точно никто не сможет ничего отнять. Особенно это актуально для владельцев игровых приставок. В какой-то момент Sony развязала против жителей России настоящую войну, поэтому доверять свои деньги цифровому магазину мы бы не рекомендовали.

Сегодня мы видим, как большие деньги меняют игровую индустрию. Старые правила мешают издателям и владельцам цифровых магазинов двигаться вперёд, ну а проблема в том, что рядовые пользователи ничего не замечают. Вспомните, как часто вы возвращались к играм, сюжетная компания в которых была вами полностью пройдена? У автора данного материала в Steam собрана обширная коллекция, но вернуться вынудил только выход ремастера третьего Ведьмака. Скорее всего, примерно также действуют и другие геймеры, а значит агрессивную политику цифровых гигантов мы не только не заметим, но и не сможем воспрепятствовать появлению новых правил. Со временем нам начнут продавать игры, пользоваться которыми можно только год или даже неделю, но платить за них всё равно придётся дорого. Разработчики игр уже давно намекают на необходимость увеличения стоимости цифрового контента. Предполагается, что Sony на законных основаниях начнёт продавать новые игры для PlayStation 6 по 80 долларов. очевидно, что на этом создатели и продавцы игрового контента не остановятся, загоняя рядовых пользователей в цифровое рабство.

На этом фоне очевидно, что наиболее выгодной платформой остаётся персональный компьютер. Начнём с того, что здесь доступны эмуляторы игровых приставок. Например, при желании вы можете поиграть в самые знаковые блокбастеры с Nintendo Switch, но в свободном доступе находится библиотека и под PlayStation 3. Все крупные эксклюзивы с PlayStation 5 также появляются на ПК, ну а жители России находятся в привилегированном положении. Смотрите, если житель Германии скачивает Horizon Forbidden West с торрента, то ему тут же может прилететь штраф. Мало того, что в России за трафиком не следят, так уход Sony сформировал правовой вакуум. Японская корпорация физически устранилась с российского рынка, поэтому не вправе предъявлять претензии к тем, кто получает доступ к её контенту без оплаты лицензии. Возможно, пользоваться торрентами и не очень хорошо, но в данном случае никаких причин покупать контент у японцев нет. Раз уж мы затронули тему пиратства, то нужно признать, что довольно много жителей РФ являются преданными членами команды Весёлого Роджера. Миллионы геймеров скачивают игры с торрентов, но в данном случае это проблема низких доходов населения.

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Не все согласны, что компьютер выгоднее игровой приставки, а чаще всего называется экономия на железе. Согласимся, что всё та же PlayStation 5 позволяет без проблем запускать все находящиеся в продаже игры. Забудем на минуточку о проблемах, которые создаёт геймерам сама Sony, ведь сложности есть и без этого. Например, некоторые игры обладают заметно лучшей графикой, а включение трассировки лучей вынуждает искать компромисс между высоким количеством кадров в секунду и графическими настройками. Многим требовательным новинкам уже тесно в пределах PlayStation 5, ну а PlayStation 5 Pro окажется ощутимо дороже. В Европе за консоль придётся выложить 800 евро, ну а в России она будет стоить 130 000 рублей. некоторые эксперты пишут, что именно столько будут просить за приставки следующего поколения в 2026 году. Как уже было сказано выше, игровой рынок меняется. ухудшаются условия цифровой дистрибуции, растут цены, а разработчики пытаются сделать покупателей контента бесправными. Представьте, что вы покупаете в магазине футболку, которой можно пользоваться только тогда, когда вам это разрешит продавец. В один прекрасный день к вам домой заваливается непонятный человек и тычет в нос пачку бумаг, согласно которой именно он имеет право на вашу футболку. Представить такое сложно, но нечто подобное уже происходит. Приходит цифрового бесправия начался с сельскохозяйственной отрасли США. Рядовой американец может купить трактор со специальной блокировкой. Если владелец не вовремя выплачивает кредит, то машину могут заблокировать или ухудшить эксплуатационные характеристики.

Увы, но повлиять на изменения мы с вами не можем, ну а надежды на хакеров, которые захотят бросить технологическим гигантам вызов, очень мало. Даже идейные хакеры хотят кушать, ну а большие деньги вынуждают делать не самый правильный с точки зрения морали выбор. Пока игровой ПК остаётся отдушиной для тех, кто умеет и хочет искать выгоду с минимальными затратами, но всё может круто измениться. В целом, стоимость сборки игрового ПК довольно высокая, хотя на фоне PlayStation 5 Pro компьютер и не кажется дорогим. Давайте бегло просмотрим сборку, которая будет примерно соответствовать цене игровой приставки. За основу берём процессор Ryzen 7 5700X3D. Камень быстрый и останется актуальным ещё много лет. Тратиться на материнскую плату не будем, но убедимся в том, чтобы наша система поддерживала интерфейс PCIe 4.0. Именно поэтому обратим внимание на недорогую, но перспективную Gigabyte B550M DS3H. Экономить на оперативной памяти не будем, что позволит взять сразу две планки Kingston FURY Beast по 16 Гб.

Твердотельный накопитель позволяет достигать пиковых скоростей запуска уровней и погрузки локаций, ну а сегодня интересно смотрится Kingston FURY Renegade, позволяющий записывать и считывать информацию со скоростью до 7000 Мб/с. Такой SSD понравится даже требовательным энтузиастам, ну а пару ему составит Radeon RX 7700 XT. Видеокарта стоит до 50 тысяч рублей, но благодаря наличию 12 Гб памяти и довольно мощному графическому чипу позволяет запускать все игры в 2К на почти максимальных настройках графики. Не менее важен качественный блок питания. Для выбранной системы идеально подойдёт Chieftec TPS-700S 700W, который вас точно не подведёт. Всё это свободно поместится в корпус ATX MSI MAG FORGE 100R. Здесь есть несколько кулеров для отвода тёплого воздуха, а в целом наша сборка будет стоить до 130 тысяч рубле. Помните, что идеального выбора не существует, а технологические гиганты продолжат давление. Пользуйтесь тем способом доступа к играм, который подходит лично вам, ведь уже вскоре даже он может оказаться дорогим или недоступным.