Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Анонсированы смарт-часы TicWatch Atlas на Wear OS вдвое дешевле по сравнению с Apple Watch Ultra 2
TicWatch Atlas предлагают два экрана и до 45 дней работы

Стоимость современных премиальных смарт-часов близка к 100000 руб. Большинству покупателей это не по карману, поэтому существует немало более доступных предложений. Очередным таким предложением становятся часы TicWatch Atlas с рекомендованной ценой $349,99. Считается, что это самые прочные часы производителя Mobvoi к настоящему моменту. Это высокая по меркам TicWatch цена. Возможности и функциональность этого устройства превосходят характеристики Pro 3 за $100, Pro 3 Ultra за $300 и Pro 5 за $350.

TicWatch Atlas – это часы на Wear OS 4 с GPS, Bluetooth, компасом, барометром, поддержкой Multi GNSS, монитором сердечного ритма, датчиком уровня кислорода в крови, функцией обнаружения падений, SOS, технологией двухслойного дисплея и экраном OLED 1,43 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей. Часы могут работать до 90 часов от одной зарядки, обладают водонепроницаемостью 5ATM, стандартом MIL-STD-810H, корпусом из нержавеющей стали. Они доступны в чёрном и серебристом цветах. Конструкция выполнена из «пескоструйной» нержавеющей стали и сапфирового стекла.

Часы обещают до 90 часов в «умном режиме» и до 45 дней в «основном режиме». В последнем придётся обходиться без GPS, мониторинга здоровья, уведомлений со смартфона и даже функции OLED-экрана. TicWatch Atlas используют технологию двухслойного экрана. Она становится популярной у Mobvoi в последние годы, скрывая чёрно-белую панель под основным цветным экраном для экономии энергии.

Часы имеют защиту от падений на твёрдые поверхности, полную водо- и пылезащиту. Экстремальные температуры, соль, влажность, низкое и высокое давление не должны стать проблемой для сертифицированных по военному стандарту TicWatch Atlas. Ещё здесь есть немало инструментов для отслеживания здоровья и фитнеса.


Функция Heat Map позволяет показывать свои сильные стороны во время наиболее интенсивных игр в футбол, баскетбол, регби и теннис. Усовершенствованная технология TicMotion помогает извлечь максимальную пользу из сверхнизкоэнергетического экрана, минимально разряжающего аккумулятор 628 мАч. Это больше по сравнению с 590 мАч в Galaxy Watch Ultra. При этом TicWatch Atlas легче с весом 47 г и примерно такой же толщиной.

#смарт-часы #ticwatch
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung анонсировала LTE-версию бюджетных смарт-часов Galaxy Watch FE
Первое поколение часов Google Pixel Watch скоро получат обновление до версии Wear OS 5
Представлены смарт-часы Garmin Lily 2 Active за $300 с встроенным GPS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
1
НАСА утверждает, что все утечки воздуха на Международной космической станции находятся под контролем
2
Закон Мура больше не работает - Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт
12
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
1
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
4
Zeekr приостанавливает производство своих электромобилей модели 7X из-за пожара
+
Китай представил первый 6-тонный конвертоплан-беспилотник Zhang Ying R6000
+
Трофейная американская М88А2 Hercules пополнила арсенал армии России
+
Глава OnePlus заявил, что в их смартфонах будет устанавливаться кастомный вариант Snapdragon 8 Gen 4
3
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
7
ВС РФ обходят Селидово с флангов, угрожая гарнизону ВСУ котлом
+
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
+
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
1
«Почта России»: стоимость доставки грузов дронами в 150 раз превышает цену пилотируемых рейсов
1
MWM: Судостроители не могут обеспечить ВМС США необходимым количеством подлодок
2
Разведка Германии сичтает, что Россия сможет атаковать НАТО до конца текущего десятилетия
5
Флагманский планшет Oppo Pad 3 Pro будет представлен 24 октября, в голубом и золотистом цветах
+
Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
+

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
52
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
30
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
12
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
48
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
17
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
16
Первые впечатления от закрытого бета-теста шутера Strinova на ПК — анимешный 3D-шутер с 2D-геймплеем
+

Сейчас обсуждают

nonses84
13:50
Смысл от денуво , если их всё равно ломают, а платить надо.
BioWare отказалась от Denuvo и микротранзакций в Dragon Age: The Veilguard
nonses84
13:47
Steam с огрызком постарались?
Началась забастовка работников Ubisoft - протесты в Париже, Монпелье и других городах
Мамука Шешашвили
13:46
Дался вам этот фазовый переход? Ещё не один, из комментаторов не ответил, что это. Зато как зомби повторяете "фазовый переход".
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
nonses84
13:43
Лучше бы уже завезли 128 разрядные системы.
Intel и AMD объединяют усилия для улучшения архитектуры x86
Мамука Шешашвили
13:41
Согласен, придумали чёрти чё хомяков разводить, кривожопые производители. Воздух нормальный проводник, не зря в окнах, где больше прослоек стёкол с воздухом в помещении зимой теплее а летом прохладнее...
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
jsth
13:36
Корейцы вообще (не только автопроизводители, а с других отраслей тоже) сопротивлялись с самого начала, не хотели никаких санкций вводить, но под давлением пришлось...
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
NuclearMissionJam
13:30
Более того, при покупке и даже бесплатном скачивании осей тоже дается лишь лицензия. Об этом почему-то многие геймеры забывают
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
Евгений Беликов
13:28
Да они все ценные если из дали посмотреть ... их суммарно с SLOT1 по 370S массово выпускали с 98 по 2001 год ( не говоря о 423) и при условии что сейчас живых осталось одна восьмая (включая проприетар...
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
Александр Нестеров
13:22
Обиделся? Наверное в госкомпозоре чиновником работаешь?
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
El Grechko
13:21
Местный клуб краснофанатов был бы в восторге. 16 гб в карте за 200 долларов. Скриншоты с "12 гигабайт уже не хватает" прилагаются.
Китайцы из Moore Threads выпустили видеокарты с поддержкой DirectX 12
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем