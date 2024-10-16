TicWatch Atlas предлагают два экрана и до 45 дней работы

Стоимость современных премиальных смарт-часов близка к 100000 руб. Большинству покупателей это не по карману, поэтому существует немало более доступных предложений. Очередным таким предложением становятся часы TicWatch Atlas с рекомендованной ценой $349,99. Считается, что это самые прочные часы производителя Mobvoi к настоящему моменту. Это высокая по меркам TicWatch цена. Возможности и функциональность этого устройства превосходят характеристики Pro 3 за $100, Pro 3 Ultra за $300 и Pro 5 за $350.

TicWatch Atlas – это часы на Wear OS 4 с GPS, Bluetooth, компасом, барометром, поддержкой Multi GNSS, монитором сердечного ритма, датчиком уровня кислорода в крови, функцией обнаружения падений, SOS, технологией двухслойного дисплея и экраном OLED 1,43 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей. Часы могут работать до 90 часов от одной зарядки, обладают водонепроницаемостью 5ATM, стандартом MIL-STD-810H, корпусом из нержавеющей стали. Они доступны в чёрном и серебристом цветах. Конструкция выполнена из «пескоструйной» нержавеющей стали и сапфирового стекла.

Часы обещают до 90 часов в «умном режиме» и до 45 дней в «основном режиме». В последнем придётся обходиться без GPS, мониторинга здоровья, уведомлений со смартфона и даже функции OLED-экрана. TicWatch Atlas используют технологию двухслойного экрана. Она становится популярной у Mobvoi в последние годы, скрывая чёрно-белую панель под основным цветным экраном для экономии энергии.

Часы имеют защиту от падений на твёрдые поверхности, полную водо- и пылезащиту. Экстремальные температуры, соль, влажность, низкое и высокое давление не должны стать проблемой для сертифицированных по военному стандарту TicWatch Atlas. Ещё здесь есть немало инструментов для отслеживания здоровья и фитнеса.





Функция Heat Map позволяет показывать свои сильные стороны во время наиболее интенсивных игр в футбол, баскетбол, регби и теннис. Усовершенствованная технология TicMotion помогает извлечь максимальную пользу из сверхнизкоэнергетического экрана, минимально разряжающего аккумулятор 628 мАч. Это больше по сравнению с 590 мАч в Galaxy Watch Ultra. При этом TicWatch Atlas легче с весом 47 г и примерно такой же толщиной.