Китайский производитель умных часов Mobvoi представил новые модели серии GTH. TicWatch GTH2 приходят на смену прошлогодним TicWatch GTH. Аккумулятор 260 мАч обещает им до 10 дней работы.
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Ticwatch GTH2 снова получили квадратную форму, но размер экрана вырос на 10%. Диагональ экрана 1,72 дюйма с разрешением 356 х 400 пикселей. У часов металлический каркас, а экран защищён изогнутым закалённым стеклом 2,5D. GTH2 можно носить во время плавания, под дождём и в условиях умеренной влажности благодаря защите IP68.
Часы получили встроенный двухрежимный модуль Bluetooth для улучшенной связи. Есть поддержка стандарта Bluetooth 5.2, возможности отвечать на звонки, читать сообщения и голосовое управление.
У этих часов более 100 предустановленных циферблатов. Пользователи могут выбрать циферблат по настроению или под стиль одежды. Циферблаты бывают спортивные, минималистичные, деловые и т.д. Можно поставить любое фоновое изображение.
Ещё здесь больше 100 режимов физической активности вместе с профессиональными алгоритмами упражнений. Доступно точное отслеживание частоты сердечных сокращений и числа шагов. Можно привязать к часам устройства на разных операционных системах и синхронизировать данные.
Доступен датчик PPG для измерения частоты сердцебиения, насыщения крови кислородом, давления и частоты дыхания. Ещё имеется датчик температуры тела с работой в режиме реального времени. Система управления состоянием сна Al Coach способна анализировать и отправлять отчеты о качестве ночного сна. Часы оснащены более чем 40 звуками для сна, чтобы проще было уснуть.
TicWatch GTH2 стоят 399 юаней, пишет Gizmochina.