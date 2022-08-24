У них свыше 100 спортивных режимов

Китайский производитель умных часов Mobvoi представил новые модели серии GTH. TicWatch GTH2 приходят на смену прошлогодним TicWatch GTH. Аккумулятор 260 мАч обещает им до 10 дней работы.

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Ticwatch GTH2 снова получили квадратную форму, но размер экрана вырос на 10%. Диагональ экрана 1,72 дюйма с разрешением 356 х 400 пикселей. У часов металлический каркас, а экран защищён изогнутым закалённым стеклом 2,5D. GTH2 можно носить во время плавания, под дождём и в условиях умеренной влажности благодаря защите IP68.

Часы получили встроенный двухрежимный модуль Bluetooth для улучшенной связи. Есть поддержка стандарта Bluetooth 5.2, возможности отвечать на звонки, читать сообщения и голосовое управление.

У этих часов более 100 предустановленных циферблатов. Пользователи могут выбрать циферблат по настроению или под стиль одежды. Циферблаты бывают спортивные, минималистичные, деловые и т.д. Можно поставить любое фоновое изображение.

Ещё здесь больше 100 режимов физической активности вместе с профессиональными алгоритмами упражнений. Доступно точное отслеживание частоты сердечных сокращений и числа шагов. Можно привязать к часам устройства на разных операционных системах и синхронизировать данные.

Доступен датчик PPG для измерения частоты сердцебиения, насыщения крови кислородом, давления и частоты дыхания. Ещё имеется датчик температуры тела с работой в режиме реального времени. Система управления состоянием сна Al Coach способна анализировать и отправлять отчеты о качестве ночного сна. Часы оснащены более чем 40 звуками для сна, чтобы проще было уснуть.

TicWatch GTH2 стоят 399 юаней, пишет Gizmochina.

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