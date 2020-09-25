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В июне компания Qualcomm представила систему на чипе Snapdragon Wear 4100. Это первое крупное новшество на системе Wear OS после её выпуска в далеком 2014 году. Тогда устройства на ней работали на Snapdragon 400 с ARM Cortex-A7. На смену этому SoC пришли Snapdragon Wear 2100 и 3100 на Cortex-A7. Новый чип работает на Cortex-A53, что должно означать значительный прирост производительности.

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Первыми часами на этом чипе становится модель Mobvoi TicWatch Pro 3. Помимо улучшенного процессора здесь есть другие усовершенствования. Часы стали тоньше и легче по сравнению с предшественниками. Толщина корпуса равна 12,2 мм, вес 42 г. Объём памяти равен 1 Гб, хранилище 8 Гб, аккумулятор 577 мАч, экран AMOLED размером 1,4 дюйма.

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Предлагается набор фитнес-приложений Tic. В их состав входит программа TicOxygen для отслеживания SpO2, TicZen поможет успокоиться и анализирует сердцебиение, TicSleep следит за сном, TicHearing предупредит о шуме вокруг. Среди других программ можно назвать TicBreathe, TicExercise, TicMotion, TicHealth. Желающие вместо них могут использовать Google Fit.

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Благодаря технологии Mobvoi Dual Display, которая помещает аналоговый экран поверх панели OLED, можно получить 72 часа работы без подзарядки. Стоимость составляет $300 и заказы на Mobvoi.com и Amazon уже принимаются.