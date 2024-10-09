Audi представит в Париже несколько новых автомобилей

Компания Audi собирается представить автомобиль Q6 Sportback e-tron EV на Парижском автосалоне. Немецкий автопроизводитель подтвердил, что Париж станет местом дебюта наиболее стильной версии своего электрического кроссовера. Эта информация была включена в анонс, где, заодно, упоминались результаты стандартного Q6 e-tron в европейских тестах безопасности.

Термином «Sportback» Audi описывает более стильные версии своих внедорожников. BMW и Mercedes-Benz применяют термины «Coupe» и «SUV» для обозначения таких моделей в своих линейках.

Различия между моделями минимальны. Большинство изменений находятся позади передних сидений. Здесь у Sportback крыша имеет более плавную линию, что делает дизайн более стильным. В стандартных внедорожниках крыша является квадратной, что даёт больше места для багажа. Например, у Q5 SUV объём багажника составляет 26 кубических футов против 25 у версии Sportback.

Другое важное преимущество для электрических моделей e-tron — повышенная эффективность. Версии Sportback Audi имеют улучшенную аэродинамику по сравнению с обычными моделями. Этому помогает отсутствие багажных рейлингов. В результате Q6 Sportback e-tron может иметь большую дальность хода по сравнению с обычным Q6 с его 494 км.

Audi сообщила, что дебют Q6 Sportback e-tron состоится в Париже 14 октября. Также будут представлены модели S обеих электрических версий Q6 e-tron. Все они должны поступить в продажу в 2025 году.

Кроссовер-купе Q6, скорее всего, будет использовать ту же электрическую силовую установку, что и стандартный Q6 e-tron. Обе модели базируются на платформе PPE, разработанной совместно с Porsche. Q6 e-tron предлагает аккумуляторы ёмкостью 83 кВт·ч и 100 кВт·ч, а также мощность 456 л.с. в стандартной версии и до 509 л.с. в версии SQ6.

Ещё Audi планирует выпустить более прочную версию Q6 Sportback. В этом году были замечены тесты приподнятого внедорожника с крупными шинами. Эта модель присоединится к сегменту, куда входят Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato. Данная версия может дебютировать в Париже, или Audi может придержать её выпуск до более поздних шоу, таких как автосалон в Лос-Анджелесе в ноябре.