Презентация Audi Q5 назначена на 2 сентября

2 сентября состоится дебют новой модели Audi Q5, которая придёт на смену автомобилю второго поколения спустя 8 лет. Перед презентацией немецкий автопроизводитель поделился изображением новинки.

На тизере показаны фары, внешний вид которых стал более динамичным. Здесь используются светодиодные элементы, поскольку Audi входит в число лидеров в области автомобильного освещения. Компания применяет адаптивные системы освещения и цифровые OLED-фары для взаимодействия с другими участниками дорожного движения.

Фары стали выглядеть более спортивно и агрессивно. Стиль автомобиля напоминает седан и универсал Audi A5. Решётка стала шире и тоньше прежней. При этом дизайн имеет отличия от полностью электрической версии Q6 e-tron.

По словам генерального директора немецкого автопроизводителя, серия Q5 является олицетворением успеха Audi на протяжении последних 15 лет. По этой причине ждать больших изменений в базовой концепции не стоит. По-прежнему будут предлагаться роскошь, стиль и функциональность.

О двигателях пока не сообщалось. Ожидается использование тех же двигателей, что и в новых A5. За пределами США это пара турбированных 2,0-литровых двигателей мощностью 148 и 201 л.с. соответственно и дизельный вариант. Не исключено появление подключаемого гибрида. Также может быть выпущена спортивная версия SQ5. Если в ней будет применяться турбированный двигатель V6, мощность составит 362 л.с.

В этом и следующем году Audi собирается представить 20 новых моделей автомобилей. Уже были представлены Q6 e-tron, A5, A6 e-tron, e-tron GT и обновлённый спортивный седан RS 3.